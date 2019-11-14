مسلسل البحر الأسود يتصدر نسب المشاهدة

تصدر مسلسل "البحر الأسود" نسب المشاهدة أمس الاربعاء، وجاء في المركز الأول بقائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة وفقًا لموقع gecce التركي.



وجاء في المركز الثاني مسلسل اسمي ملك، وجاء مسلسل العشق الفاخر فى المرتبة الثالثة.



بينما حصل مسلسل اليمين على المركز الرابع، وهو الامر المتوقع نظرًا لعرضه بشكل يومى، وهو ما يقلل من نسب المشاهدة، واحتل المركز الخامس والاخير مسلسل الرصاصة.



يذكر أن تقارير نسب المشاهدة هى التى تحدد تقديم مواسم جديدة من العمل، أو التوقف عن تصوير حلقات جديدة.



