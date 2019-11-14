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رياضة

مهاجم المنتخب الأوليمبي يقلد رونالدو فى مباراة الكاميرون .. شاهد

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:58 م
مباراة المنتخب الأوليمبي
مباراة المنتخب الأوليمبي والكاميرون
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يسرى غازى
احتفل مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأوليمبي بالهدف الثاني الذي سجله في مرمى الكاميرون على طريقة الدون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وتغلب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ويتصدر المجموعة الأولى بـ 9 نقاط محققا العلامة الكاملة.

أحرز ثنائية أوليمبي الفراعنة مصطفى محمد فيما سجل هدف أسود الكاميرون الوحيد فرنك إيفينا.

وعقب تسجيل مصطفى محمد الهدف الثاني برأسية قوية عقب تلقيه تمريرة عرضية أرسلها إمام عاشور داخل منطقة الجزاء قام مهاجم الفراعنة الصغار بتقليد الحركة الشهيرة التي يؤديها البرتغالي رونالدو عقب تسجيل النجم البرتغالي أى هدف فى دوريات أوروبا.

يذكر أن مصطفى محمد حصل على لقب رجل مباراة مصر والكاميرون وتصدر قائمة هدافي أمم إفريقيا تحت 23 عاما برصيد 4 أهداف.
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