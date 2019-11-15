ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق لـ مصطفى محمد عقب فوز المنتخب الأولمبي أمام الكاميرون

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:53 ص
مصطفي محمد
مصطفي محمد
Advertisements
ياسمين تيسير
أعرب مصطفى محمد نجم فريق الزمالك والمنتخب الأوليمبي عن سعادته بـ فوز المنتخب أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف. 

ونشر مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة له من المباراة، وعلق : "الحمدالله دائما وابدا".

حصل مهاجم المنتخب الأولمبي على لقب رجل مباراة الفراعنة والكاميرون، والتي انتهت بفوز الفريق القومي بهدفين لهدف، في الجولة الأخيرة للدور الأول ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدفي الفوز لمنتخب مصر، ليتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة في الدور الأول للبطولة حيث فاز على مالي بهدف وغانا بثلاثة أهداف لهدفين والكاميرون بهدفين لهدف.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناصر ماهر يخضع لإجراء أشعة على الكتف لتحديد موقفه

مصطفى محمد يكشف عن طموحاته مع المنتخب الأوليمبي

مصطفى محمد: لا وجود لـ النجم الأوحد في المنتخب الاوليمبي

شوقي غريب: البطولات على ملعبنا صعبة.. والدليل 2008 و2010

مصطفى محمد يوجه رسالة لـ الجماهير المصرية

غزارة تهديفية وتأهل المنتخب الأولمبي ..حصاد الجولة الثانية لأمم أفريقيا تحت 23 عاماً

ترشيحاتنا

محمود الشحات أنور يكشف سبب شهرته عبر مواقع السوشيال ميديا

بعد تراجع سعر الفائدة والدولار | سيارات وسلع وأجهزة كهربائية تنخفض أسعارها

نفدنا من الموت | ناجون من كارثة عزبة المواسير يروون لحظات الانفجار | فيديو وصور

حمل زجاجات المياه.. لقطة رائعة لـ ساديو ماني قبل مباراة بلاده ضد الكونغو.. فيديو

من دا بكرا بـ 60 جنيه | زلزال يضرب عرش الجزارين بالمحافظات.. اعرف السبب

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 14-11-2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو للضباب يبتلع مباني مدينة أبوظبي في مشهد خيالي

القهوة والسهر والتلفزيون.. 5 عادات تصيبك بالسكر في عز شبابك

بفستان رائع .. نجوى كرم تستعرض أناقتها بإطلالة ساحرة في عمان .. صور