أول تعليق لـ مصطفى محمد عقب فوز المنتخب الأولمبي أمام الكاميرون

أعرب مصطفى محمد نجم فريق الزمالك والمنتخب الأوليمبي عن سعادته بـ فوز المنتخب أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف.



ونشر مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة له من المباراة، وعلق : "الحمدالله دائما وابدا".



حصل مهاجم المنتخب الأولمبي على لقب رجل مباراة الفراعنة والكاميرون، والتي انتهت بفوز الفريق القومي بهدفين لهدف، في الجولة الأخيرة للدور الأول ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة.



ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدفي الفوز لمنتخب مصر، ليتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.



وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة في الدور الأول للبطولة حيث فاز على مالي بهدف وغانا بثلاثة أهداف لهدفين والكاميرون بهدفين لهدف.