هاني رمزي: مصطفى محمد مهاجم ينتظره الكثير .. ولاعبو المنتخب الأولمبي رائعون

قال هاني رمزي المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن لاعبي المنتخب الأولمبي أدوا مباراة اليوم أمام الكاميرون بشكل جيد.



وأَضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورتس": "لاعبو المنتخب أدوا بشكل جيد لثاني مباراة وكان لدي تخوف بعض الشىء، منتخب مصر يؤكد أنه على المستوى المطلوب، وكان هناك تحد وإصرار لدى لاعبي المنتخب الأولمبي لكي يحتلوا صدارة المجموعة".



وعن أداء مصطفى محمد قال: "مصطفى محمد لاعب هائل وممتاز وأمامه مستقبل كبير ، ولكن لا نريد أن نضع عليه الضغوطات، وأنت الأمل الوحيد لمصر ، المستقبل سيكون لك وهو أمامه تطور كبير وتحديات، والمقبل سيكون أصعب، قطعنا 90% من المشوار"