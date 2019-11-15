شقيقة عمرو يوسف: ساومته على عدم كشف فضائح الطفولة.. فيديو

قالت علا يوسف شقيقة الفنان عمرو يوسف، إن علاقتها بالفنانة كندة علوش لم تكن قوية، ولكنها كانت عبارة عن علاقة سطحية عن طريق السوشيال ميديا لا أكثر ولم يتقابلون ابدًا، لافتة إلى العلاقة تطورت بينهما بعد الأعمال التي قدمتها كندة مع الفنان عمرو يوسف في الفترة الأخيرة.



وأضافت خلال حوارها عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع عبر قناة "سي بي سي " أن أصدقائها كانوا دائمًا يسألونها عن وجود علاقة تجمع عمرو وكندة بسبب تكرار أعمالهما ولكنها تؤكد بأنها مجرد أعمال وليس شرطًا أن يكون هناك علاقة بينهما، موضحة أنه بعد إخبار عمرو لهم عن نيته الزواج من كندة كانت تتمنى عدم لقاء أصحابها مرة أخرى.



وأردفت شقيقة عمرو يوسف أنها قبل اللقاء ساومت شقيقها على عدم كشف فضائحه في الطفولة مقابل ألف جنيه عن كل فضيحة ولكنه وافق أن يتصفح دون أن يدفع، مشيرة إلى وجود علاقة صداقة قوية تجمعها بكندة بعد الزواج وأنها تتمتع بثقافة كبيرة بالإضافة إلى امتلاكها روح مرحة.