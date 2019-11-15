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أخبار العالم

الطيران الإسرائيلي يشن غارات جوية داخل قطاع غزة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن سلاح الطيران التابع له شن عدة غارات جوية استهدفت مواقع لحركة الجهاد الإسلامي داخل قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في الساعة 5:30 من صباح الخميس بالتوقيت المحلي في قطاع غزة، قبل أن تقرر لحكومة الإسرائيلية إعادة فتح معبر كرم أبوسالم التجاري مع القطاع.

وستتم إعادة فتح المعبر، بدءا من يوم الأحد، بعد إغلاقه خلال الأيام القليلة الماضية التي شهدت توترا عسكريا.

وبدأ التصعيد، فجر الثلاثاء، بعد أن اغتالت تل أبيب القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا، في قصف استهدف منزله شرقي مدينة غزة، وقتلت في الغارة أيضا زوجته.

في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية على إسرائيل مئات الصواريخ والقذائف، ووصل بعضها إلى مناطق جنوب تل أبيب، فيما تمكنت منظومة الدفاع الجوي المعروفة بـ"القبة الحديدية" في اعتراض عدد منها، كما قالت إسرائيل.
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