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محافظات

مصرع شاب طعنا بسكين على يد آخر خلال مشاجرة بينهما بإحدى قرى دكرنس

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:23 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
لقي شاب مصرعه طعنا بسكين فى الرقبه علي يد آخر في مشاجرة بينهم علي كوبري قرية القباب الكبرى التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغا من أهالي قرية القباب الكبرى بمصرع شاب بطعنة فى الرقبة فى مشاجرة مع آخر على كوبري القرية.

وانتقلت مباحث دكرنس برئاسة الرائد حسام عبد المنعم إلي مكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع مصطفى ع أ ، ٢٢ عاما بطعنة بسلاح أبيض على يد شاب آخر يدعى م. س. ع ١٧ سنة حيث وقعت مشاجرة بينهما انتهت بقيام المتهم بتسديد طعنة قاتلة من سلاح أبيض إلي المجني عليه فى رقبته مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة وتمكنت المباحث من القبض عن المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة.
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