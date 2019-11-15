فاشونيستا فرعونية.. المرأة المصرية القديمة سيدة الأناقة في الأزياء

وسط عشرات المجالات التي تميز فيها المصريون القدماء،تأتي الأزياء لتثبت أنهم سبقوا عصرهم بآلاف السنين، حيث كانوا خبراء بكل ما تعنيه الكلمة في الأزياء والموضة، وكثيرات منهن كن بحق فاشونيستا،كما أن الرجال أيضًا كانوا يحرصون علي انتقاء ملابسهم.



سيدة صفوت رئيسة القسم التعليمي في المتحف المصري بالتحرير كشفت لنا أسرار الأزياء لدي المصريين القدماء وخاصة النساء،حيث قالت أن الحديث عن تاريخ الأزياء وتطورها لا بد أن يبدأ من الحضارة المصرية، خاصة أن كثيرا من عروض وبيوت الأزياء العالمية تستوحي كثيرا من تصميماتها من ملابس الحضارة المصرية القديمة وخاصة المرأة، مشيرة إلي أن مقابر المصريين القدماء وجدران غطتها المشاهد الدالة علي حالة الترف التي عاشوا فيها وكانت الأزياء أبرز الأدلة عليها،ولم تكن الأزياء مجرد شيئ لتغطية أجسادهم، وكانت انعكاسا لذوقهم في انتقاء أنواع النسيج وألوانها، ليصنعون منها أزياءا حازت إعجاب خبراء الموضة عبر التاريخ، واستمدوا منها كثيرًا من خطوط الأزياء الخاصة بهم.



وعن سر تميز المصريين القدماء في الأزياء، قالت أنهم كانوا يراعون الجو خاصةً الحار فكانوا يرتدون ملابس شفافة خفيفة تلطف من حرارة الجو،وقد عرفوا صناعة النسيج في وقت مبكر وتفننوا في صناعته، من الغليظ السميك إلي الرخو الشفاف ليلائم الجميع، وكل هذا تزينه الألوان والزخارف والرسومات المختلفة.



وكشفت أن ملابس قدماء المصريين تميزت بعدة خصائص،فكان منها الضيق البسيط عديم الثنيات الذي يظهر الجسم،ونوع آخر استخدموا الثنيات في صنعه،وكانت طريقة تفصيل وخياطة الملابس بسيطة دائمًا، وكان الاختلاف يأتي باختلاف العصر التاريخي،ويظهر ذلك في الزخارف والرسومات التي تزين الملابس والأزياء.



وقد تميزت الأزياء المصرية قديما بالتطور، وانطلقت من البدائية البسيطة وكانت إما عبارة عن شريط يحيط وسط الجسم، وغالبًا يكون من النباتات أو الألياف وسمي الإزار، او قطعة من قماش التيل الأبيض تلف حول الوسط إلى أعلى الركبتين من الخلف إلى الأمام،وهذا النوع عادة ما يكون للبسطاء، في حين كان كبار القوم والشخصيات يرتدونه تحت الملابس،وانتهت بأنها أصبحت ذات ألوان وزخارف ودقة صناعة شهد لها الجميع.



هذا التطور يتضح من حقيقة مهمة مفادها أن ملابس المرأة المصرية قديما كانت بسيطة ومقبولة إذا كانت صاحبتها فقيرة،اما لو كانت من الأسرة المالكة والنبلاء،كن يرتدين الملابس الشفافة الخفيفة المطرَّزة بالألوان والزخارف،خاصة أنه مهما كانت وظيفة المرأة في مصر القديمة،فإنها تمتعت بالاناقة والذوق والجاذبية، والكثير آثارنا وحضارتنا توضح رشاقة وأناقة المرأة المصرية منذ اقدم العصور.



وكانت ملابس النساء تزخرف وتزين برسومات نادرة وخطوط أفقية أو رأسية وزخارف ريشية،وفي الأسرة 18 كان زي النساء قميص ضيق يغطي الكتف الأيسر ورداء خارجي يربط من على الصدر ويصنع من الكتان الشفاف، يظهر تقاسيم الجسم.