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أخبار العالم

موسكو تدعو واشنطن لإعادة حقول النفط السورية إلى سيطرة دمشق

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:23 ص
حقول النفط السورية
حقول النفط السورية -أرشيفية
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أ ش أ
دعت روسيا، الولايات المتحدة إلى إعادة الحقول النفطية السورية إلى سيطرة دمشق، معتبرة أن ذلك سيكون إسهاما حقيقيا في تحسين الوضع الإنساني في سوريا.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "يجب إخلاء سوريا فورا من الحضور العسكري الأجنبي غير الشرعي، حتى لو كان الأمر متعلقا بالموارد المهمة بالنسبة إلى للأمريكيين، مثل النفط".

وأضاف أنه من شأن إعادة السيطرة على الحقول النفطية إلى سوريا أن تكون إسهاما حقيقيا للولايات المتحدة في الجهود لمساعدة سكان البلاد من الناحية الإنسانية".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عزمها الإبقاء على قوات في سوريا لـ "حماية" الحقول النفطية في البلاد "من أي جهة كانت".
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