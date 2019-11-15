أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 15-11-2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 15-11- 2019.
أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 1-11- 2019:
الطماطم: 4.5 جنيه
البطاطس: 4.5 جنيه
الكوسة: 5 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الجزر: 10 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
القلقاس: 8 جنيهات
الفلفل الألوان: 20 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 15-11- 2019
التفاح: 20 جنيهًا.
الرمان: 3.5 جنيه
الجوافة: 3.5 جنيه
الكمثري: 15 جنيهًا.
أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 1-11- 2019:
الطماطم: 4.5 جنيه
البطاطس: 4.5 جنيه
الكوسة: 5 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الجزر: 10 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
القلقاس: 8 جنيهات
الفلفل الألوان: 20 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 15-11- 2019
التفاح: 20 جنيهًا.
الرمان: 3.5 جنيه
الجوافة: 3.5 جنيه
الكمثري: 15 جنيهًا.