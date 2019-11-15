قمة عالمية على أرض سعودية.. البرازيل تتحدى الأرجنتين في الرياض

يواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب الأرجنتين، اليوم الجمعة، وديا، في تمام السابعة مساء على ملعب "الملك سعود" بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.
ويسعى منتخب البرازيل بطل الكوبا أمريكا لتأكيد تفوقه على منتخب الأرجنتين، بعدما فاز عليه، الموسم الماضي في الرياض، بهدف دون رد، بينما يطمح منتخب التانجو في الثأر من السيليساو.
وتشهد مباراة الأرجنتين والبرازيل عودة ليونيل ميسي نجم التانجو، بعد أن غاب عن المشاركة مع منتخب بلاده منذ إيقافه لمدة 3 أشهر فى شهر يوليو الماضى.
وجاءت قائمة الأرجنتين على النحو التالى:
حراسة المرمى: أوجستين مارشيزن، موسو، مارتينيز
الدفاع: اندرادى، فويث، سارافيا، أوتاميندى، بيزيلا، روخو، كانيمان، تاليافيكو، بيريز
الوسط: رودريجيز، سيليسو، باريديس، دومينجيز، دى بول، اكونا، بيريرا، اوكامبوس
الهجوم: ميسي، جونزاليس، ألاريو، لاوتارو مارتينيز، أجويرو، ديبالا
ويسعى منتخب البرازيل بطل الكوبا أمريكا لتأكيد تفوقه على منتخب الأرجنتين، بعدما فاز عليه، الموسم الماضي في الرياض، بهدف دون رد، بينما يطمح منتخب التانجو في الثأر من السيليساو.
وتشهد مباراة الأرجنتين والبرازيل عودة ليونيل ميسي نجم التانجو، بعد أن غاب عن المشاركة مع منتخب بلاده منذ إيقافه لمدة 3 أشهر فى شهر يوليو الماضى.
وجاءت قائمة الأرجنتين على النحو التالى:
حراسة المرمى: أوجستين مارشيزن، موسو، مارتينيز
الدفاع: اندرادى، فويث، سارافيا، أوتاميندى، بيزيلا، روخو، كانيمان، تاليافيكو، بيريز
الوسط: رودريجيز، سيليسو، باريديس، دومينجيز، دى بول، اكونا، بيريرا، اوكامبوس
الهجوم: ميسي، جونزاليس، ألاريو، لاوتارو مارتينيز، أجويرو، ديبالا