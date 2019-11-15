قمة عالمية على أرض سعودية.. البرازيل تتحدى الأرجنتين في الرياض

يواجهنظيره، اليوم الجمعة، وديا، في تمام السابعة مساء على ملعب "الملك سعود" بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.ويسعىبطل الكوبا أمريكا لتأكيد تفوقه على منتخب الأرجنتين، بعدما فاز عليه، الموسم الماضي في الرياض، بهدف دون رد، بينما يطمح منتخب التانجو في الثأر من السيليساو.وتشهدعودة ليونيل ميسي نجم التانجو، بعد أن غاب عن المشاركة مع منتخب بلاده منذ إيقافه لمدة 3 أشهر فى شهر يوليو الماضى.وجاءت قائمة الأرجنتين على النحو التالى:حراسة المرمى: أوجستين مارشيزن، موسو، مارتينيزالدفاع: اندرادى، فويث، سارافيا، أوتاميندى، بيزيلا، روخو، كانيمان، تاليافيكو، بيريزالوسط: رودريجيز، سيليسو، باريديس، دومينجيز، دى بول، اكونا، بيريرا، اوكامبوسالهجوم: ميسي، جونزاليس، ألاريو، لاوتارو مارتينيز، أجويرو، ديبالا