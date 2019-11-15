ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قمة عالمية على أرض سعودية.. البرازيل تتحدى الأرجنتين في الرياض

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:06 ص
البرازيل والأرجنتين
البرازيل والأرجنتين
Advertisements
محمد السعيد
يواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب الأرجنتين، اليوم الجمعة، وديا، في تمام السابعة مساء على ملعب "الملك سعود" بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويسعى منتخب البرازيل بطل الكوبا أمريكا لتأكيد تفوقه على منتخب الأرجنتين، بعدما فاز عليه، الموسم الماضي في الرياض، بهدف دون رد، بينما يطمح منتخب التانجو في الثأر من السيليساو.

وتشهد مباراة الأرجنتين والبرازيل عودة ليونيل ميسي نجم التانجو، بعد أن غاب عن المشاركة مع منتخب بلاده منذ إيقافه لمدة 3 أشهر فى شهر يوليو الماضى.

وجاءت قائمة الأرجنتين على النحو التالى:

حراسة المرمى: أوجستين مارشيزن، موسو، مارتينيز

الدفاع: اندرادى، فويث، سارافيا، أوتاميندى، بيزيلا، روخو، كانيمان، تاليافيكو، بيريز

الوسط: رودريجيز، سيليسو، باريديس، دومينجيز، دى بول، اكونا، بيريرا، اوكامبوس

الهجوم: ميسي، جونزاليس، ألاريو، لاوتارو مارتينيز، أجويرو، ديبالا
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركي ال الشيخ يعلن وصول المنتخب البرازيلي إلى الرياض لمواجهة الأرجنتين | صور

ليونيل ميسي في الرياض.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 15-11-2019 .. فيديو

اخبار السيارات.. أسعار هيونداي ماتريكس.. احذر التعامل الخاطئ مع "الإيرباج".. خطورة تأخير تغير البوجيهات

تعرف على حقيقة وفاة الفنان محمد فاروق شيبا

هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

أسباب الشد العضلى .. 8 أعراض تظهر إصابتك بالمرض

AdvertisementS

بيراميدز يقترب ... تفاصيل جديدة في صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي

أولى صفقات الزمالك خلال الميركاتو الشتوي .. تفاصيل

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

شوبير يفتح النار على البدري عقب تعادل المنتخب أمام كينيا

ماذا يفعل فايلر في التتش خلف الستائر المغلقة؟

فحص طبي دقيق لرئيس الأهلي في العاصمة الفرنسية

شوبير عن البدري: لم يكن الرئيس الرسمي لبيراميدز .. فيديو

أنا صاحب الكورة| المنتخب لا يلعب كرة قدم.. أسباب تعادل مصر الباهت أمام كينيا في بداية التصفيات.. فيديو

المنتخب الأول السبب...عدلي القيعي يهاجم اتحاد الكرة والمحترفين

بعد تأهل مصر وغانا.. الأفضلية لجنوب إفريقيا وصراع ثلاثي على البطاقة الثانية في ختام المنافسات

ايه ده...تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على تعادل المنتخب أمام كينيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير

استياء أولياء أمور الطلاب بسبب انتشار المقاهي والكافيهات بالمنيا.. صور