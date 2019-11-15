كندة علوش تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الفنية

حلت الفنانة كندة علوش، ضيفة برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة قناة الـ سي بي سي، للحديث عن أعمالها الفنية وحياتها الشخصية.



وأكدت كندة علوش، أن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية، هو اهتمامها بأبنائها، حيث قالت :"بشوف ساعات أن أول سنة جواز بتبقى صعبة شوية لأن أول مرة يبقى في تواصل يومي بكل تفاصيل الحياة اليومية. أول سنة جواز هبقى مديا كل وقتي بنسبة 100% لعيلتي لتفادي أي مشكلة ممكن الغياب يسببها".



واختتمت كندة علوش حديثها قائلة :"الخلفة بعدتني اكتر لأني بشوف موضوع الأمومة حاجة مقدسة بكل معنى الكلمة ..حسيت إن المهمة دي أهم من أي حاجة تانية".



