ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:41 ص
حقائق وشائعات
حقائق وشائعات
Advertisements
محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف وفيديوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية بهدف توضيح الحقيقة من هذه الموضوعات.

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 8 حتى 15 نوفمبر 2019 ‏):

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول زيادة القيمة الإيجارية على وحدات إسكان الأكثر احتياجًا بمحافظة القاهرة ، كما نفى ما أثير حول إلغاء مجانية التعليم بالمدارس الحكومية بشكل تدريجي، ونفى أيضا ما تداول حول بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الجديدة.

كما نفى المركز ما تداول حول تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر لعدم جاهزية المستشفيات ، ونفى ما اثير حول تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات ، كما نفي ما تردد حول زيادة سنوات تكليف الأطباء بنظام التكليف الجديد ، ونفى ما أثير حول انتشار حشرات ناقلة للأمراض قادمة من الحدود الجنوبية، كما نفى ما تداول حول دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد.

ونفي المركز ما أثير حول تصدير دواجن مصرية فاسدة إلى الخارج ، ونفى أيضا ما تردد حول استيراد شحنات أرز غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، كما نفى ما تداول حول بناء أسوار من الكتل الفولاذية حول العاصمة الإدارية الجديدة، ونفي المركز ما تردد حول اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج كما أكد أنه لا صحة لتسرب بقعة زيتية بمياه النيل بمحافظة أسوان.

الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إلغاء مجانية التعليم الأساسي في المدارس الحكومية.. الوزراء يوضح

مهاجم شباب الأهلي يتعافى من الإصابة ويعود للتدريبات

إزالة إسرائيل.. الخامنئي يرد على قصف غزة بهذه الطريقة

شاهد.. حيلة مدهشة لاصطياد الأسماك الكبيرة بالبيض والكولا والنعناع

أنا صاحب الكورة| المنتخب لا يلعب كرة قدم.. أسباب تعادل مصر الباهت أمام كينيا في بداية التصفيات.. فيديو

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 15 - 11 - 2019 .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان شيرين عبد الوهاب فى السعودية

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير