ارتفاع الأسهم في الأسواق الآسيوية اليوم وسط تفاؤل تجاري جديد

ارتفعت معظم الأسهم في الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة بعد مشاركة الولايات المتحدة والصين في محادثات التجارة على مستوى النواب، بعدما أثار المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو التفاؤل حيث قال إن واشنطن "تقترب" من الوصول إلى ما يسمى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



ستركز اليابان على المستثمرين في وقت لاحق يوم الجمعة حيث من المتوقع أن تعلن عن نتائج الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر.



وفي وقت سابق اليوم ، رحبت الولايات المتحدة بخطوة الصين لإزالة الحظر المفروض على واردات الدواجن من الولايات المتحدة ، ولكن تقريرا من صحيفة فاينانشال تايمز زعم أن الجانبين "يكافحان" للتوصل إلى اتفاق تجاري بسبب الخلافات حول المنتجات الزراعية ، الفكرية نقل الممتلكات والتعريفات.