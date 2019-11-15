مباراة تونس وليبيا فى تصفيات أمم أفريقيا تواجه أزمة جماهيرية

أفادت تقارير تونسية أن مباراة تونس وليبيا المقرر إقامتها فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت تونس على استاد الملعب الأولمبي برادس في إطار الجولة الأولى بتصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون تواجه أزمة فى الحضور الجماهيري.



ويدير طاقم تحكيم مصري اللقاء الذى ضم كلا من: الدولي محمود البنا وثنائي المساعدين سمير جمال وأحمد توفيق طلب والدولى ابراهيم نور الدين حكما رابعا.



قالت التقارير إن مباراة تونس وليبيا تواجه شبح الغياب الجماهيري نظرا لابتعاد ملعب رادس عن العاصمة التونسية في ظل سابق خوض نسور قرطاج مبارياته في ملعب المنستير وقابس الذى يمتلئ بالجماهير.



أشارت إلى أن توقيت اللقاء المتأخر يساهم في عدم الحضور الجماهيري اللقاء والتواجد فى ملعب رادس نظرا لعدم وجود مواصلات تقل المشجعين فضلا عن تركيز الجماهير المتواجدة فى رادس على حضور مباريات فريقهم المفضل نادي الترجي الذي يحظى بشعبية لديهم عن منتخب بلادهم.



يذكر أن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله يستضيف فى نفس الموعد مباراة المغرب وموريتانيا التى تقام فى نفس المجموعة بالتصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية.

