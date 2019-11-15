ورشة عمل للإعلاميين حول كيفية تناول قضايا المرأة

بدأت اليوم الجمعة فعاليات ورشة عمل الاعلاميين التى ينظمها المجلس القومى للمرأة بعنوان "مفاهيم النوع الاجتماعي وتوظيفها في المحتوى الاعلامي"، بالتعاون مع منظمة بلان انترناشيونال، وتستهدف عددًا من الصحفيات ومعدى برامج الإذاعه والتليفزيون المعنيين بقضايا المرأة، وتستمر لمدة يومين بمحافظة الاسكندرية.



أكدت الدكتورة دينا فاروق أبو زيد أستاذ قسم علوم الاتصال والإعلام على أهمية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى كأداة جماهيرية ذات تأثير على الرأي العام من خلال كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الوعى بقضايا العنف ضد المرأة كما تناولت أيضا سلبيات الإعلام الاجتماعى وآثاره المترتبة على المرأة، كما تحدثت عن الاعلام الجديد مقارنه بالاعلام التقليدي.



وأشارت إلى أن تكرار الصورة السلبية للمرأة التي تصدرها وسائل الاعلام للأفراد تؤثر بشكل سلبي علي نظرة المجتمع للمرأة، مؤكدة أهمية ابراز بشكل مستمر النماذج الايجابيه في المجتمع.



وأشارت الدكتورة دينا الى أهمية الصحافة البناءة التي لا تركز فقط علي السلبيات ولكن ايضا علي الايجابيات، مشيرة الى ضرورة عند عرض المشاكل ان نقدم معها الحلول المناسبة ايضا، موضحة ان الصحافة البناءة يندرج تحتها صحافة حل المشكلات والاعلام الايجابي.



وتناولت محاضرة الدكتورة لينا الغضبان استاذ الصحافة التلفزيونية بالجامعة الأمريكية ادوات التعامل مع المعنفات في اثناء اللقاءات الاعلامية "سواء تليفزيون او راديو او صحافة لرفع قدرات الاعلاميين في كيفية طرح الاسئلة والتعامل المباشر مع السيدات".



كما تحدثت الدكتورة لبنى خيرى عضوة لجنة الاعلام بالمجلس عن الكود الاعلامى والخلل المعلوماتى فى تناول قضايا العنف ضد المرأة.