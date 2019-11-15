سماح أنور تكشف سر حب المصريين للحلويات والسكر

كشفت النجمة سماح أنور، أن أصعب شيء يواجه أي إنسان عند الرغبة في اتباع نظام غذائي صحي هو الابتعاد عن الحلويات وتخفيض السكر في الطعام حيث يجد الإنسان أن لديه شراهة غير طبيعية نحو الحلويات.



وقالت سماح أنور في تصريحات خاصة على هامش احتفالية جامعة الإسكندرية باليوم العالمي للسكر، إن الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والسكر لدى المصريين وكثير من البشر ترجع إلى برمجة عقلنا الباطن بأن الحلويات والسكر هي أطعمة مميزة والحصول عليها أمر رائع جدا.



وأرجعت سماح هذه البرمجة نحو حب وشراهة السكر إلي سببين هما أن الإنسان في العصور القديمة أو في العصور البدائية يصعب عليه الحصول علي طعام ذي مذاق حلو ولم تكن هناك مصانع للحلوي والسكر فتكونت فكرة أنه مميز وترسخت في الأجيال المتتالية، والسبب الثاني الأفلام والإعلانات التي تظهر الحلوي علي أنها طعام مميز وتقدم في الاحتفالات والمناسبات بكميات كبيرة جدا وهذا لا بد أن يتغير.



واختتمت حديثها قائلة، نستطيع أن نعيش ونستمتع بالحياة دون أن نتناول السكر فلا بد أن نغير المفاهيم والبرمجة التي ترسخت في عقولنا.