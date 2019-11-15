اختلال عجلة القيادة كلمة السر.. حادث مخيف لـ أتوبيس في الغربية يسفر عن وفاة 2 وإصابة 20 آخرين.. و6 طلاب مصابين اصطدمت سيارتهم بعامود إنارة بالمنيا.. صور

إصابة 6 طلاب فى تصادم ميكروباص بعامود بالمنيا

مصرع شخصين وإصابة 20 آخرين فى انقلاب أتوبيس بطريق "طنطا – المحلة "

إصابة 10 أشخاص في تصادم 10 سيارات بالطريق الصحراوي بالإسكندرية





وأصيب 10 أشخاص، مساء اليوم، في حادث تصادم مروع وقع بين 10 سيارات بطريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي، بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.



تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 30 بطريق الإسكندرية الصحراوي، وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



تبين من الفحص أن حادث التصادم وقع بين 10 سيارات، بينهم 3 سيارات نقل ثقيل، أمام شركة حسن علام بالطريق المشار إليه.



أسفر عن إصابة 10 أشخاص دون وقوع وفيات، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وتحرر محضر بقسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

دماء على الأسفلت..شهد اليوم الجمعة وقوع عدة حوادث على الطرق، ومنهم حادث في الغربية أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 20 آخرين، وحادث آخر فى المنيا أصيب فيه 6 طلاب، ومن خلال ذلك التقرير نرصد تفاصيل الحادثين.لقي شخصان مصرعهما وإصابة 20 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائده وتم نقل كافة المصابين بكدمات وسحجات وكسور إلي طوارئ طنطا الجامعي وهو ما أدى إلى تعطل حركة النقل والمواصلات بذات الطريق.كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بمصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس في طريق المحلة - طنطا فى الأرض الزراعية المجاورة للطريق إثر اختلال عجلة القيادة من السائق وانقلاب الاتوبيس.كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى بطنطا لتلقى العلاج اللازم.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.وكشفت المعاينة الأولية التي أجراها ضباط البحث الجنائي وخبراء من الأدلة الجنائية بموقع الحادث، بأنه جاء نتيجة انفجار إطار الكاوتشوك الأمامي بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابين الى طوارئ طنطا الجامعي لإسعافهم والتسيير حركة النقل والمواصلات بصورة طبيعية.وانتقل اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إلى موقع الحادث، ووجه بتخصيص سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين بطوارئ مستشفيات طنطا الجامعية لإسعافهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.كما تواصل مدير الأمن مع محافظ الغربية اللواء هشام السعيد ورئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع لنقل صور حية من موقع الحادث الكارثي بسبب انفجار أحد إطارات الكاوتشوك الأمامي مما أدي إلى مصرع شخصين وإصابة 20 آخرين.وزار مدير الأمن أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات طنطا الجامعية للاطمئنان على حالات المصابين للحادث، حيث تبين مصرع سيدة تدعي ليلي محمد أحمد 67 سنة ربة منزل مقيمة بأول طنطا وشخص آخر فى العقد الرابع من عمره "لا يحمل تحقيق شخصية وجار التعرف عليه.وجاء أسماء المصابين كل من السائق وليد السيد قطب وريهام أحمد الدسوقي ومحمد أشرف المهدي ووداد رجب السيد وفاطمة محمد عويس وسعد أحمد سعد ورحمة أحمد إبراهيم وايه إبراهيم إبراهيم وروان حامد عطا وايه سعد عبد الله ولطفي السيد ابو الحسن وايمان محمد العشري بالإضافة إلى مجهولين آخرين لم يتعرف على أسمائهم.ومن جانبه أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا تعليماته فور معرفته بالحادث للمشرف العام الدكتور حسن التطاوي بتوفير وزيادة المخزون من الأدوية والمستلزمات فى قسم الاستقبال والطوارئ.كان في استقبال المصابين الدكتور حسن التطاوي المشرف العام علي المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشبيني المشرف العام علي مستشفي الطوارئ، والدكتور أيمن سلام مدير الطوارئ، والدكتور محمود سليم مدير مستشفي أمراض الباطنة، وتم توفير كافة الاحتياطات اللازمة لإسعاف المصابين وتقديم كامل الرعاية لهم.وقال "سلام" إنه تم تشكيل فرق عمل علي أعلي مستوي من التخصصات الطبية المختلفة وعمل الإسعافات اللازمة، حيث تم خروج حالتين بعد استشفائها، وتم تسكين باقي الحالات بأقسام المستشفي المختلفة لتلقي العلاج اللازم.وأكد الدكتور محمد الشبيني، المشرف العام على مستشفيات الطوارئ بجامعة طنطا أن أقسام الطوارئ استقبلت حالات وفاة جراء حادث انقلاب الأتوبيس باسم "ليلي .م .ا " 54 سنة نتيجة نزيف داخلى بالرئة اليسرى بالصدر بينما تعرض سائق الأتوبيس "وليد .ق" 42 سنة لنزيف داخل بالمخ وكسر بالجمجمة كما يجري حالة حرجة بالعناية المركزة بينما باقي المصابين بلغ عددهم 20 حالة ما بين كدمات وكسور وسحجات.وأوضحت أن هناك حالة وفاة ثانية لشخص يدعي " م .ن " وتم نقل الجثة مباشرة إلى مشرحة مستشفيات الجامعية.وفى المنيا أصيب 6 طلاب فى حادث تصادم ميكروباص بعامود إنارة على الطريق الدائري أمام عزبة الهيما، وتم نقل المصابين للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديريه ، تلقيه اشارة من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة تحمل لوحات معدنية برقم 6431 ن- أ – د ميكروباص بعامود إنارة بالطريق الدائري أمام عزبة الهيما.وبالفحص تبين أنه أثناء قدوم تلك السيارة من المنيا ناحية أبو قرقاص يستقلها عدد من طلاب الجامعة اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما أدى إلى وقوع الحادث.وأسفر الحادث عن إصابة كل مروة محمد 19 سنة طالبة بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، وإسراء طه 21 سنة طالبة بالفرقة الثالثة تربية نوعية ، ويوسف رضا 19 سنة طالب بالفرقة الأولى كلية التربية النوعية، وناهد حفظي 21 سنة طالبة بالفرقة الرابعة كلية الآداب قسم إعلام ، وأحمد مدحت 21 سنة طالب بالفرقة الأولى كلية التربية النوعية، وسليم سعد 21 سنة طالب بالفرقة الأولى شريعة وقانون ، تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.