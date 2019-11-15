ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

القيء والغثيان.. معلومات عن الصداع النصفي

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:21 م
الصداع النصفي
الصداع النصفي
Advertisements
آية التيجي
نشعر بالصداع النصفي بين الحين، والآخر ولا نعلم ما السبب وراء الإصابة به، وهو ما يتسبب في شعورنا بالضيق، ويؤثر في قدرتنا على الاستمتاع بالحياة، وفيما يلي نقدم بعض المعلومات السريعة حول الصداع النصفي.

يمكن أن يسبب الصداع النصفي ألمًا شديدًا وبعض الخفقان في الرأس، أو إحساسًا نابضًا، وعادة يكون الألم على جانب واحد من الرأس، وذلك وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.

وغالبًا ما يكون الصداع النصفي مصحوبًا بالغثيان والقيء والحساسية الشديدة للضوء والصوت، ويمكن أن تستمر نوبات الصداع النصفي لعدة ساعات وقد تصل إلى أيام، وقد يكون الألم شديدًا لدرجة أنه يتداخل مع أنشطتك اليومية.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يحدث أحد الأعراض التحذيرية من قبل حدوث الصداع، ويمكن أن يصاحبها نوبات الصداع اضطرابات بصرية، مثل: وميض الضوء، أو البقع العمياء، أو اضطرابات أخرى، والشعور بالوخز على جانب واحد من الوجه أو في ذراع أو ساق وصعوبة في التحدث.

ويمكن أن تساعد الأدوية على منع بعض أنواع الصداع النصفي وتجعلها أقل ألما، قد تساعد الأدوية، مع علاجات المساعدة الذاتية من الأطباء، وتغيير نمط الحياة واتباع نظام غذاء صحي، وممارسة التمارين الرياضية إلى جانبها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب أفريقيا

النصر السعودى يعلن مفاجأة سارة لجماهيره

محمد فضل يعرض اتحاد الكرة للمسائلة القانونية.. اعرف التفاصيل

أزمة النمل الأبيض تضرب الإسكندرية مجددا | تحرك عاجل من الزراعة

النار جنب البنزين.. متظاهرون في إيران يشعلون الإطارات احتجاجا على رفع أسعار الوقود.. فيديو

حارس ليفربول يتغزل فى محمد صلاح من السعودية: أعطى صورة إيجابية لهذا الجزء من العالم

AdvertisementS

اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

الموت يفجع الفنانة هيفاء وهبي

خرجت عن صمتها.. ملكة جمال الكون تكشف سبب انفصالها عن تامر عاشور

أزمة النمل الأبيض تضرب الإسكندرية مجددا | تحرك عاجل من الزراعة

بمشاركة واشنطن والبنك الدولى.. انطلاق اجتماعات مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا

البنزين يشعل إيران.. الاحتجاجات تجتاح البلاد ضد رفع الأسعار.. فيديو

بعد شائعة وفاة الزعيم.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

لإدارتهما شبكة تبادل الزوجات.. تفاصيل القبض على موظف وزوجته بالشرابية أقاما حفلات جنس جماعى

شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

أمي ماتعرفنيش خلف الكواليس.. محمد صلاح: أصبحت أحب القطط بسبب مكة

5 جثث مجهولة.. حبس مالك أرض حريق إيتاى البارود بالبحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت ملون .. منى زكي تتألق بنيولوك جديد

مصادفة غريبة.. شقيقتان توأمان تنجبان في نفس اليوم بفارق ساعات.. شاهد

مسعفة تسرق خاتما من الألماس ثمنه 8 آلاف دولار من مريضة.. شاهد