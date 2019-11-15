القيء والغثيان.. معلومات عن الصداع النصفي

نشعر بالصداع النصفي بين الحين، والآخر ولا نعلم ما السبب وراء الإصابة به، وهو ما يتسبب في شعورنا بالضيق، ويؤثر في قدرتنا على الاستمتاع بالحياة، وفيما يلي نقدم بعض المعلومات السريعة حول الصداع النصفي.



يمكن أن يسبب الصداع النصفي ألمًا شديدًا وبعض الخفقان في الرأس، أو إحساسًا نابضًا، وعادة يكون الألم على جانب واحد من الرأس، وذلك وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.



وغالبًا ما يكون الصداع النصفي مصحوبًا بالغثيان والقيء والحساسية الشديدة للضوء والصوت، ويمكن أن تستمر نوبات الصداع النصفي لعدة ساعات وقد تصل إلى أيام، وقد يكون الألم شديدًا لدرجة أنه يتداخل مع أنشطتك اليومية.



بالنسبة لبعض الأشخاص، يحدث أحد الأعراض التحذيرية من قبل حدوث الصداع، ويمكن أن يصاحبها نوبات الصداع اضطرابات بصرية، مثل: وميض الضوء، أو البقع العمياء، أو اضطرابات أخرى، والشعور بالوخز على جانب واحد من الوجه أو في ذراع أو ساق وصعوبة في التحدث.



ويمكن أن تساعد الأدوية على منع بعض أنواع الصداع النصفي وتجعلها أقل ألما، قد تساعد الأدوية، مع علاجات المساعدة الذاتية من الأطباء، وتغيير نمط الحياة واتباع نظام غذاء صحي، وممارسة التمارين الرياضية إلى جانبها.