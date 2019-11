إيران تشتعل.. قوات الأمن تطارد المتظاهرين.. وسقوط أول قتيل.. شاهد

كما ردد متظاهرون في مدينة مشهد الإيرانية هتافات تطالب بتنحي الرئيس الإيراني حسن روحاني عن منصبه، خلال مظاهرات حاشدة انطلقت في عدة مدن إيرانية احتجاجًا على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار الوقود.



وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين في مناطق متفرقة من أمام محطات الوقود لمنع تجمعهم في مسيرات، وأظهرت صور ومقاطع انتشار قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب في المحطات خوفا من اندلاع احتجاجات شاملة.



وتشهد إيران احتجاجات أمام محطات الوقود ضد رفع سعر البنزين 3 أضعاف في ظل ارتفاع لباقي أسعار المواد الغذائية وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.



ووقف الإيرانيون في طوابير أمام محطات الوقود احتجاجا على رفع الأسعار، فيما قطع آخرون الطرق في بعض المناطق مشعلين النار في الإطارات حسبما تبين مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



من جانبه، علق الرئيس الإيراني حسن روحاني الجمعة على الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين قائلا: إن "ذلك تم لمصلحة الشعب وطبقات المجتمع الفقيرة".



وأكد روحاني خلال اجتماع أن الحكومة لم تكن تنوي زيادة أسعار البنزين ومنعت قرارا بتحديد سعر لتر البنزين بحوالي 5000 تومان وأن الحكومة أرادت منذ فترة طويلة "مساعدة الفقراء"، لكنها لم تكن قادرة على القيام بذلك بسبب نقص التمويل والعجز في الموازنة، وستقوم بتوزيع المبالغ العائدة من زيادة أسعار البنزين على الفئات المعوزة".

#BREAKING : Security forces mostly from #IRGC & #Basij militia Organization are brutally suppressing people in #Zahedan who are protesting #Iran 's Islamic Regime over the rise in price of the fuel. #IranProtests pic.twitter.com/2Svqb9FlSW

#BREAKING: Brave people of #Ahvaz are resisting suppression. They have blocked the roads on the security forces of the #Iran's Islamic Regime. These are the bikers of Special Pasdaran Unit of the Police Force of the regime.#IranProtests pic.twitter.com/4JOL0oFGgp