الداخلية فى يوم.. قصة 10 متهمين غسلوا 45 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. بقيمة 2.5 مليون جنيه.. ضبط طن ونصف بانجو بحوزة سائق في كمين القرنة

الداخلية فى يوم:

ضبط عاملين بتهمة التنقيب عن الآثار في مصر القديمة

ليرولين وبروتيتا.. ضبط صاحب مطبعة لتقليد علامات الأدوية والعقاقير في القاهرة

ضبط سمسار أراضى بحوزته بندقية آلية مسروقة في حلوان

قصة 10 متهمين غسلوا 45 مليون جنيه من تجارة المخدرات

طن ونصف بانجو.. ضبط سائق في كمين القرنة بمخدرات قيمتها 2.5 مليون جنيه

شهادات مزورة.. ضبط شخص أنشأ أكاديمية تعليم وهمية بالغربية













شهد أمس الجمعة، شن الحملات الأمنية لبمكثفة من قبل قطاعات وزارة الداخلية، بمختلف المحافظات، لاستهداف البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون، وكذلك حاملي الأسلحة الغير مرخصة، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك الجهود.





تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تشكيل عصابى ضم 10 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظتى الجيزة والقليوبية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك ، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال.





إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 45 مليون جنيه).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.





واستقبلت أكاديمية الشرطة عددا من طلبة وطالبات إحدى المدارس، وقام الطلبة بجولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على منشآت الأكاديمية، وشاهد الطلاب الزائرون جانبًا من تدريبات لضباط وطلبة كلية الشرطة، منها عروض الخيالة ورياضة الكلة، بالإضافة إلى عروض الإدارة العامة لتدريب الكلاب على أعمال الأمن، وكذا العديد من العروض الترفيهية الأخرى.





وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالزيارة مؤكدين رغبتهم فى تكرارها.





كما تقدم المشرفون المرافقون بالشكر للطلاب ولرجال الشرطة على تلك الزيارة التى تساهم فى تنمية قيم الولاء والإنتماء لدى النشء، وتنمية شخصيتهم.





ووافق قطاع السجون على الاستجابة لالتماس عدد 3 من نزلاء سجن دمنهور رجال بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن النساء، وتمت الزيارة وإعادتهم لمحبسهم مرة أخرى.





جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.





ولم يجد عاملان وسيلة للثراء السريع سوي قيامهما بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلهما بمصر القديمة ، تم ضبطهما .





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة بطن البقرة ـ دائرة القسم .





انتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما عاملان ومقيمان بالعقار حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنهما عثر على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 5 أمتار، وأدوات تنقيب .





واعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار .





وتمكنت مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المسئول عن مطبعة كائنة شارع جمال عبد الناصرـ دائرة قسم شرطة عين شمس لإدارته المطبعة بدون ترخيص وقيامه بطباعة ملصقات خاصة بأدوية وعقاقير بدون تفويض من الشركة المنتجة أو تصريح من الجهات المختصة مستخدما خامات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.





وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على ٢٠ ألف فرخ كرتون مطبوع ومدون عليها أسماء بعض المنتجات الدوائية ( ليروفين ، بروتيتا ، فيتيتا اوترى ، بروتين بار).





واعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتمكن ضباط بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط سمسار أراضى حال وجوده بمنطقة سكنه وبحوزته بندقية آلي عيار 7.62 × 39 مم تحمل أرقام 3636 " والمبلغ بسرقتها وخزينة بداخلها 30 طلقة من ذات العيار.





واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وأقر بتحصله على السلاح الناري من احد الأشخاص والمقيم عرب أبو ساعد ـ الصف جيزة جار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه.





ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالأقصر بحوزته نصف طن من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بكميات كبيرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة القرنة، مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى، وهو (سائق – مقيم بمحافظة قنا - سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية مخدرات).





عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، تم ضبطه مستقلًا سيارة نقل فى كمين أعد له بدائرة مركز شرطة القرنة وبحوزته 100 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، وزنت 500 كيلو جرام، 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 400 جرام، مبلغ مالى ، هاتف محمول .





بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه واستخدامه السيارة فى عملية النقل والترويج .





وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 2 مليون وخمسمائة ألف جنيه.





كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى ومنح الدارسين شهادات مزورة .





أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام أحد الأشخاص ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية ) بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص ( أكاديمية تمريض ) كائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ، وترويجه شهادات فى مجال التمريض (مزورة ) لراغبى الحصول عليها والنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك .





بالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص.





وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش الأكاديمية تم ضبط مجموعة من شهادات بإسم ذات الكيان غير المرخص منسوبة صدورها لإحدى الجامعات وإحدى الجمعيات "مزورة" ومجموعة من شهادات الخبرة منسوبة لذات الكيان فى مجال التمريض والتحاليل الطبية ممهورة بأختام منسوبة لإحدى المستشفيات الحكومية (مزورة ) و أكلاشيه بإسم الأكاديمية الوهمية ومجموعة من الكارنيهات منسوبة للأكاديمية الوهمية بأسماء أشخاص مختلفة و دفتر إيصال إستلام نقدية بإسم ذات الكيان بإجمالى مبالغ (18 ألف جنيه) و مجموعة من الكتب الدراسية منسوبة للأكاديمية الوهمية و عدد من نماذج تسجيل بيانات الدارسين بالأكاديمية و مجموعة من الدعاية والإعلان الخاصة بالكيان الوهمى و جهاز كمبيوتر محمل بالعديد من الشهادات والأوراق و كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية الوهمية .





بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بمزاولة ذلك النشاط غير المشروع و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بتكثيف الجهود الأمنية لضبط الخارجين عن القانون خاصةً فى مجال مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والإحتيال على المواطنين.





وواصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .





وتمكنت الحملات بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة من ضبط 5440 مخالفة مرورية متنوعة.





وضمت المخالفات، 1955 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و183 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، وضبط 18 دراجة نارية مخالفة، بالاضافة لـ 42 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





ونجحت الأجهزة بوزارة الداخلية في ضبط شخصين ببورسعيد لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.





أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام شخصين (تاجر، وزوجته مالكة مكتب إستيراد وتصدير - مقيمان بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل الحصول على مبالغ مالية، متخذان من مسكنهما المشار إليه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما بمسكنهما، وعُثر على عدد 4 أختام مقلدة لشعار الجمهورية، وبصمة خاتم كلاشيه دائرى الشكل لإحدى الجهات الحكومية، و4 بصمات خاتم كلاشيه للعديد من البنوك العاملة بالبلاد، وبصمة خاتم أكلاشيه مستطيل الشكل لإحدى الوزارات، و3 أكلاشيه بأسماء مختلفة، وحاسبين آلى بمشتملاتهما إضافة لعدد (3) ذاكرة نقالة (فلاش ميمورى)، وهاتفين محمول، و10 طلقات نارية عيار 9 مم.





بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التفاصيل الكاملة في واقعة اختطاف طفل بالشرقية ومساومة أهليته على إعادته مقابل دفع مبلغ نصف مليون جنيه.





تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من أحد المواطنين تاجر، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بغياب حفيده لإبنته يبلغ من العمر 5 سنوات عن المنزل عقب خروجه من الحضانة بدائرة المركز، وتلقيه إتصال هاتفى من رقم هاتف محمول مُحدد طلب خلاله المُتصل، دفع مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه .





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشخاص عاطلين، ولهم معلومات جنائية مسجلة، مُقيمين بدائرة مركز شرطة كفر صقر.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت إحداها عن ضبط أحدهم ، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الآخرين، وأقر بإتفاقهم على إختطاف أحد الأطفال عشوائيًا ومساومة أهليته على إعادته مقابل التحصل على مبلغ مالى كفدية وقيامهم فى سبيل ذلك بإعداد دراجة نارية تروسيكل ملك أحدهم.





واستكمل المتهم أنهم بتاريخ الواقعة توجهوا إلى أحد الطرق محل إرتكاب الواقعة وما أن شاهدوا أحد الأطفال "المختطف" يسير بمفرده حال عودته من الحضانة قام المتهم المضبوط بوضعه عنوة داخل التروسيكل وتوجهوا به إلى منطقة الزراعات بقرية أبو الشقوق لإخفائه وعقب ذلك قام بشراء خط هاتف محمول لإستخدامه فى مساومة أهلية المُختطف.





عقب ضبط المتهم الأول وإستشعار المتهمان الثانى والثالث بملاحقتهما أمنيًا إضطرا إلى التخلى عن الطفل بدائرة المركز ، وتم على الفور التوجه لذات المنطقة وإصطحاب الطفل المختطف وتسليمه لأهليته .





تم إستهداف المتهمان الهاربان بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما بمحل إقامتهما وبمواجهتهما بما جاء بإعترافات المتهم الأول أقرا بها وإعترفا تفصيليًا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول وأرشدوا عن ( الهاتف المحمول ، التروسيكل) المستخدمان فى إرتكاب الواقعة.





ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا وبحوزته 39 قطعة يشتبه فى أثريتها.





استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بحيازة القطع الأثرية والاتجار بها.





أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة المنيا قيام ( مزارع - مُقيم بدائرة المركز ) بحيازة بعض القطع الأثرية.



