ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء دور المجموعات من أمم إفريقيا تحت 23

انتهت مباريات الثلاث جولات الأولى من نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 ، لتحسم المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي من البطولة.
وبذلك يلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره الجنوب افريقي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساء باستاد القاهرة ، فيما يواجه غانا نظيره الإيفواري في الخامسة مساء الثلاثاء على ستاد السلام.
ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا
1- كوت ديفوار الأولمبي في المركز الأول 6 نقاط
2- جنوب إفريقيا الأولمبي في المركز الثاني 5 نقاط
3- نيجيريا الأولمبي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط
4- زامبيا الأولمبي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة
وبذلك يلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره الجنوب افريقي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساء باستاد القاهرة ، فيما يواجه غانا نظيره الإيفواري في الخامسة مساء الثلاثاء على ستاد السلام.
ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا
1- كوت ديفوار الأولمبي في المركز الأول 6 نقاط
2- جنوب إفريقيا الأولمبي في المركز الثاني 5 نقاط
3- نيجيريا الأولمبي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط
4- زامبيا الأولمبي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة