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رياضة

ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء دور المجموعات من أمم إفريقيا تحت 23

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:51 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
انتهت مباريات الثلاث جولات الأولى من نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 ، لتحسم المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي من البطولة.

وبذلك يلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره الجنوب افريقي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساء باستاد القاهرة ، فيما يواجه غانا نظيره الإيفواري في الخامسة مساء الثلاثاء على ستاد السلام.

ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

1- كوت ديفوار الأولمبي في المركز الأول 6 نقاط

2- جنوب إفريقيا الأولمبي في المركز الثاني 5 نقاط

3- نيجيريا الأولمبي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط

4- زامبيا الأولمبي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة
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