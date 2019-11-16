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رياضة

أحمد سليمان: مصطفي محمد يشبه في بداياته محمد اليمانى

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:58 ص
مصطفي محمد
مصطفي محمد
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حسن العمدة
شبه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، مصطفى محمد نجم المنتخب الاولمبي بمحمد اليماني لاعب منتخب الشباب الأسبق، في بداية تألقه بمونديال الشباب.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: مصطفى محمد هذه الأيام يذكرني بمحمد اليماني عام 2001، كان متألق للغاية ايضا.

وانتقل للحديث عن المدير الفني للمنتخب الاولمبي قائلا :شوقي غريب محافظ على تركيز فريقه وخاض فترة اعداد قوية، وضم لاعبين جاهزين من بطولة الدوري.

واختتم : خاض حوالي 19 مباراة ودية وهذا امر جيد، وضم عناصر لديها طموح في اثبات ذاتها.
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