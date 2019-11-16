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حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 فى تصادم أتوبيس بسيارة في أسوان

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:41 ص
تصادم أتوبيس بسيارة
تصادم أتوبيس بسيارة بطريق أبو سمبل بأسوان
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أ ش أ
وقع حادث تصادم الليلة بين سيارة وأوتوبيس على طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان ، وهو ما شخص أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وأتوبيس نقل، على طريق أسوان أبوسمبل الدولى، بالقرب من الكيلو 80.

وبإنتقال القيادات الأمنية إلى موقع الحادث تبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.
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