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منوعات

شاهد .. قرد يتصل بالمطعم و يطلب وجبته المفضلة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:21 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ذهلت تشاونج البالغة من العمر 33 عام ، عندما فوجئت بعامل توصيل الطلبات للمنازل يحضر إلى منزلها ويحيطها علما بأن القرد الخاص بها قام بطلب وجبة من المطعم .

بالطبع اعتقدت السيدة "تشاونج" أن ذلك العامل نصاب ، إلا أنها راجعت كاميرات المراقبة المثبتة في الغرفة التي يوجد بها القرد ، فوجدته بالفعل استخدم هاتفها ، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور " البريطانية .

أعادت السيدة كاميرات المراقبة مرة ، والثانية ، والثالثة وتأكدت أن القرد استخدم الهاتف وطلب رقم المطعم كما ظهر في كاميرات المراقبة ، حسب رواية السيدة للصحيفة .

أكدت السيدة أنها من الصدمة لم تنطق بحرف، بل كانت في موقف لا تحسد عليه فقامت بدفع فاتورة الطعام الذي طلبه القرد وبعد أن غادر عامل توصيل الطلبات انفجرت في نوبة ضحك .
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