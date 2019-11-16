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اقتصاد

10200 جنيه لطن عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 16 -11- 2019

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 16 -11-2019.. ينشر "صدى البلد" أسعار الحديد والأسمنت ومتابعتها بشكل يومي ومستمر لحركة الأسعار بسوق مواد البناء وجميع السلع وباقي القطاعات الأخرى التي تهم وتشغل اهتمامات كل المصريين.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 16/ 11/ 2019

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت
وتشهد أسعار الحديد والأسمنت اليوم، تباينا ملحوظا بعد الانخفاض الرابع على التوالى، والذي شهدته ولأول مرة منذ تحرير أسعار الصرف خلال 3 أعوام الماضية، وتكسر حاجزا أقل من 10 آلاف جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت
كما يشهد سوق مواد البناء الحديد والأسمنت تذبذبا ملحوظا في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق.

وأسعار مواد البناء اليوم كالتالى:
وسجل متوسط سعر الحديد اليوم للمستهلك
حديد عز 10200 جنيه
الجيوشي 10100 جنيه
العتال 10100 جنيه
عطية 10150 جنيها
سرحان 10100 جنيه
المصريين 10100 جنيه
المراكبي 10100 جنيه
الكومي 10000 جنيه
المعادي 10000 جنيه

وعلى مستوى آخر، تباينت أسعار الأسمنت بالأسواق وسجل متوسط طن الأسمنت من 750 : 800 جنيه للطن.
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