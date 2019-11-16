10200 جنيه لطن عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 16 -11- 2019

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت

وأسعار مواد البناء اليوم كالتالى:

حديد عز 10200 جنيه



الجيوشي 10100 جنيه



العتال 10100 جنيه



عطية 10150 جنيها



سرحان 10100 جنيه



المصريين 10100 جنيه



المراكبي 10100 جنيه



الكومي 10000 جنيه



المعادي 10000 جنيه







أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 16 -11-2019.. ينشر "صدى البلد" أسعار الحديد والأسمنت ومتابعتها بشكل يومي ومستمر لحركة الأسعار بسوق مواد البناء وجميع السلع وباقي القطاعات الأخرى التي تهم وتشغل اهتمامات كل المصريين.وتشهد أسعار الحديد والأسمنت اليوم، تباينا ملحوظا بعد الانخفاض الرابع على التوالى، والذي شهدته ولأول مرة منذ تحرير أسعار الصرف خلال 3 أعوام الماضية، وتكسر حاجزا أقل من 10 آلاف جنيه.كما يشهد سوق مواد البناء الحديد والأسمنت تذبذبا ملحوظا في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق.وسجل متوسط سعر الحديد اليوم للمستهلكوعلى مستوى آخر، تباينت أسعار الأسمنت بالأسواق وسجل متوسط طن الأسمنت من 750 : 800 جنيه للطن.