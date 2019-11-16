طلب إحاطة لـ وزير الطيران حول تأخر رحلة المسافرين من روما للقاهرة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب بطلب احاطة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى حول قرار شركة مصر للطيران بالنسبة للركاب العائدين من روما إلى القاهرة بتأخر طائرة الرحلة الخاصة بهم رقم 794 لمدة يوم كامل دون إبداء أي أسباب واضحة، ما أثار استياءً شديدًا بين الركاب.





وقال "زين الدين" فى بيان اليوم، إن جميع المسافرين على متن الرحلة فوجئوا بإلغاء الرحلة وإبلاغهم بالعودة مرة أخرى إلى المطار وتم إبلاغ المسافرين بذلك بعد تحميل الحقائب والانتهاء من إنهاء قطع التذاكر "البوردينج"، وبعد معاناة شديدة نتيجة حالة التكدس الشديدة داخل "كاونتر" مصر للطيران وبعد إنهاء الأوراق، بدخول الجوازات مرة أخرى واستلام الشنط بعد تحميلها.



