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أخبار العالم

متظاهرون إيرانيون يهتفون في وجه قوات الأمن بـ الأحواز

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:45 م
احتجاجات إيران
احتجاجات إيران
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أحمد محرم
بثت صحيفة "إندبندنت عربية" مقطع فيديو ظهر فيه عدد كبير من المتظاهرين في إيران يقطعون شارعًا واسعًا أمام تقدم قوات الأمن بإحدى مدن إقليم الأحواز غربي البلاد، وهتف المتظاهرون في وجه قوات الأمن احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، باندلاع احتجاجات في عدة مدن إيرانية أمس واليوم، رفضا لقرار الحكومة الخاص برفع أسعار الوقود.

واندلعت الاحتجاجات في مدن سيرجان، حيث كانت الاحتجاجات الأعنف والأشد، خاصة على خلفية محاولة المحتجين مهاجمة مخزن النفط في المدينة لكن الشرطة حالت دون ذلك.

كما اندلعت مظاهرات في مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر، حيث قام السائقون بإطفاء سياراتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى إغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوب إيران.

وكان إعلان السلطات الإيرانية زيادة في أسعار البنزين أثار غضبا شعبيا مع تنظيم احتجاجات للمطالبة بالتراجع الفوري عن القرار.

وأعلنت الشركة الوطنية للمنتجات النفطية في إيران، عن زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث شهد اللتر العادي زيادة بنسبة 1500 تومان، فيما ارتفع سعر اللتر الممتاز بنسبة 3500 تومان.



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