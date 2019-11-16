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رياضة

قبل المربع الذهبي.. غانا تستعد لكوت ديفوار بمران قوى .. صور

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:11 م
صدى البلد
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يسري غازي
خاض منتخب غانا الأولمبي مرانه الاول مساء اليوم، السبت، بملعب نادي السكة الحديد قبل مواجهة كوت ديفوار في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة.

ويلتقي المنتخب الغاني نظيره الايفواري في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل على ستاد السلام فى نصف نهائي البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وبدأ ابراهيم تانكو المدير الفني للفريق الاستعداد لنصف النهائي اليوم بعدما منح لاعبيه راحة سلبية امس عقب الفوز على مالي الخميس والتأهل كوصيف للمجموعة التي تصدرها الفراعنة.

واشتمل المران الذي شارك فيه جميع اللاعبين على بعض الوحدات الخططية الخفيفة خوفا من إرهاق اللاعبين بعدما خاص الفريق ٣ مباريات في البطولة حتى الان.
قبل المربع الذهبي.. غانا تستعد لكوت ديفوار بمران قوى .. صور
قبل المربع الذهبي.. غانا تستعد لكوت ديفوار بمران قوى .. صور
قبل المربع الذهبي.. غانا تستعد لكوت ديفوار بمران قوى .. صور
قبل المربع الذهبي.. غانا تستعد لكوت ديفوار بمران قوى .. صور
قبل المربع الذهبي.. غانا تستعد لكوت ديفوار بمران قوى .. صور
قبل المربع الذهبي.. غانا تستعد لكوت ديفوار بمران قوى .. صور
قبل المربع الذهبي.. غانا تستعد لكوت ديفوار بمران قوى .. صور
قبل المربع الذهبي.. غانا تستعد لكوت ديفوار بمران قوى .. صور
قبل المربع الذهبي.. غانا تستعد لكوت ديفوار بمران قوى .. صور
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