وديًا.. المصري يفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على ضيفه فريق طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم على الإستاد .



وادارها طاقم تحكيم مكون من ميدو سلامة وأحمد بكر وإسلام أبو العطا ، وذلك في اطار استعدادات المصري لملاقاة نواذيبو بطل موريتانيا في الأول من ديسمبر المقبل ، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها السابعة عشر.



انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله أوستين أموتو في الدقيقة الثانية والأربعين بتمريرة جميلة من نجم الشوط أحمد عادل ميسي الذي أجاد بناء هجمات المصري من الناحية اليسرى.



وفي الشوط الثاني نجح أحمد ياسر في اضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد جملة تكتيكية جميلة مع الناشئ زياد فرج ، فيما أحرز عبد الرحمن الدح هدف طنطا الأول في الدقيقة الثلاثين بضربة رأس ، ليرد عبد الرحمن زين باحرازه الهدف الثالث للمصري بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة والثلاثين ، فيما اختتم السنغالي لاسانا ضيوف أهداف المباراة باحرازه الهدف الثاني لطنطا في الدقيقة الثانية والأربعين بعد متابعته للتسديدة القوية المرتدة من الحارس محمد شحاته ، لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.