مجهز بمخرات للسيول.. أحمد موسى: صدى البلد أول منبر إعلامى يرصد تجهيزات طريق شرم الشيخ الجديد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحركة على طريق شرم الشيخ القديم ستظل مستمرة مع افتتاح طريق شرم الشيخ الجديد.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا نشهد التجهيزات الأخيرة في طريق شرم الشيخ الجديد قبل افتتاحه.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" صدى البلد أول قناة ترصد التجهيزات الأخيرة لطريق شرم الشيخ الجديدة"، مضيفا:" تم تجهيز الطريق بمخرات للسيول من اجل احتواء السيول فور سقوطها".



واعتلى الإعلامي أحمد موسى سيارة للسير على طريق شرم الشيخ الجديد، لرصد التجهيزات الأخيرة قبل الافتتاح الرسمي.

