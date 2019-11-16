ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجهز بمخرات للسيول.. أحمد موسى: صدى البلد أول منبر إعلامى يرصد تجهيزات طريق شرم الشيخ الجديد

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:07 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحركة على طريق شرم الشيخ القديم ستظل مستمرة مع افتتاح طريق شرم الشيخ الجديد.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا نشهد التجهيزات الأخيرة في طريق شرم الشيخ الجديد قبل افتتاحه.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" صدى البلد أول قناة ترصد التجهيزات الأخيرة لطريق شرم الشيخ الجديدة"، مضيفا:" تم تجهيز الطريق بمخرات للسيول من اجل احتواء السيول فور سقوطها".

واعتلى الإعلامي أحمد موسى سيارة للسير على طريق شرم الشيخ الجديد، لرصد التجهيزات الأخيرة قبل الافتتاح الرسمي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمونا من كارثة.. ماذا قال احمد موسى عن حريق طائرة أوكرانية بـ مطار شرم الشيخ

اخبار التوك شو.. أحمد موسى بعد تعافيه من المرض: وحشتوني جدا.. انخفاض جديد في سعر الدولار

بطول 340 كيلو متر.. أحمد موسى: طريق شرم الشيخ الجديد يختصر المسافة.. فيديو

أحمد موسى: شبكة الطرق الجديدة لا ينكرها إلا جاحد.. فيديو

ترشيحاتنا

ذكرت في القرآن.. ما لا تعرفه عن حشرة النمل الأبيض وطرق القضاء عليها

بـ فستان جرئ.. زوجة احمد الفشاوى تتألق على انستجرام

فالنتينو.. أول ظهور لـ عادل إمام بعد شائعة وفاته.. شاهد

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

دوري أبطال إفريقيا.. بشرى سارة للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

بسبب محمد صلاح وساديو ماني.. لاعب ليفربول يعلن رغبته في الرحيل عن الريدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيك.. زوجة عمرو دياب تلفت الأنظار في أحدث ظهور

الحسناوات.. بنات أحمد زاهر تثيران الجدل على السوشيال ميديا.. صور

سفير مصر في تنزانيا يؤازر المنتخب في جزر القمر .. صور