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توك شو

شاهد.. لماذا يقدم الإعلامي أحمد موسى برنامجه من أعلى سيارة متحركة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:25 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
اعتلى الإعلامي أحمد موسى، سيارة من أجل نقل ورصد التجهيزات الأخيرة لطريق شرم الشيخ الجديد، وقام بزيارة الطريق واستعمل الطريق لرصد التجهيزات والإنشاءات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إننا نشهد التجهيزات الأخيرة في طريق شرم الشيخ الجديد قبل افتتاحه.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "صدى البلد أول قناة ترصد التجهيزات الأخيرة لطريق شرم الشيخ الجديدة"، مضيفا: "تم تجهيز الطريق بمخرات للسيول من أجل احتواء السيول فور سقوطها".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "يتم إنشاء 14 محطة وقود على الطريق إضافة إلى العديد من المراكز الخدمية على طول الطريق"، مضيفا: "طريق شرم الشيخ يساعد بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة".
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