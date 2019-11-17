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محافظات

لتقاعسهم .. إحالة 26 مدير مدرسة ومسئول بنجع حمادي للتحقيقات

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:47 ص
صدى البلد
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يوسف رجب
قرر أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، إحالة 26 مدير مدرسة ومسئول إحصاء بنجع حمادي، للتحقيق بالشئون القانونية، لتقاعسهم في تسليم الإحصاء الاستقراري الخاص بمدارسهم في الموعد المحدد سلفًا.

وأوضح مدير الإدارة، المدارس المحالة للتحقيق تضم "حضانة راهبات المحبة، رياض أطفال الأقباط الابتدائية بنات، رياض أطفال الأقباط الابتدائية بنين، رياض أطفال الإصلاح الزراعي الابتدائية، رياض أطفال البقيلي الابتدائية، رياض أطفال السلامية الجديدة، رياض أطفال الشعانية الابتدائية، رياض أطفال عزبة جرمون، رياض أطفال ناصر الابتدائية بالشاورية، رياض أطفال نجع جوده، رياض أطفال نجع داود الابتدائية.

وأضاف مدير الإدارة، كما تضمن قرار الإحالة مدارس" الإصلاح الزراعي الابتدائية بنجع حمادي، البقيلي الابتدائية، السلامية الابتدائية الجديدة، السلامية الابتدائية المشتركة، الشعانية الابتدائية المشتركة، الصياد الابتدائية الحديثة، عرب الرشايدة الابتدائية ببهجورة، عزبة جرمون الابتدائية بالرئيسية، ناصر الابتدائية بالشاورية، نجع داود الابتدائية، فصول سعد هاشم بهلول الصناعية المهنية، الحلفاية بحري الزراعية، نجع حمادي الثانوية الزراعية المهنية".

وأشار مدير إدارة نجع حمادي التعليمية، إلى أن الإدارة أرسلت خطابات للمدارس بضرورة تسليم الإحصاء الاستقراري، لكن لم تكن هناك استجابة وهو ما استدعى إحالتهم للتحقيق.

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