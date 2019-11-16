اتحاد الغرف التجارية: بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إننا بدأنا نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي سواء علي المستوى الاقتصادي الكلي أو علي مستوى المواطن البسيط وسيبدأ إحساسه بذلك علي مدار الاشهر القادمة، كما ان معدل البطالة انخفض إلى أقل من الثلث في مدة سنتين بدلا من ان الاب والام هما من كانا يعملان فقط فا الان جميع افراد الاسره تعمل وبناء علي ذلك حدث تغير وارتفاع في مستوى المعيشة .



وأضاف " عز " في تصريحات تليفزيونية، ان معدل التضخم الا وهو زيادة الأسعار كان منذ سنتين يتعدى 30% فإنه اليوم اصبح 3% وهذا ان دل يدل علي ثبات الأسعار في السوق مضيفا ان أسعار الخضروات والفواكه اقل بحوالي 3%من أسعارها في نفس الشهر من العام الماضي وهذا ما أصبح يشعر به المواطن وسنرى ذلك أيضا في بقية السلع .



وأوضح " عز " أن المواطن اليوم يستطيع ان يشتري بالتقسيط بسبب نزول الفائدة فا اصبح قدرته الشرائية تزيد بالإضافة إلى تزايد حجم السوق وتزايد المنافسة وبالتالي يكون هناك استثمارات أكبر في السوق .

