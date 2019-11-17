ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لبنان.. الصفدي يكشف سبب رفضه تشكيل الحكومة الجديدة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:06 ص
محمد الصفدي
محمد الصفدي
Advertisements
قسم الخارجي
أكد الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي أنه طلب سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة.

وقال الصفدي في بيان: "بعد أيام قليلة على إبداء رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري رغبته بتكليفي لتشكيل الحكومة العتيدة مؤكدًا دعمه الكامل والمطلق وواضعًا فريق عمله في تصرفي.. كان لا بد مني وكرجل مسؤول ومدرك لخطورة هذه المرحلة أن أقوم بسلسلة مشاورات ولقاءات مع الأطراف السياسيين، وكان آخرها الليلة مع الرئيس الحريري لبحث كيفية تشكيل حكومة منسجمة تستجيب لمطالب الشارع المحقة، خصوصًا وأن لبنان يمرّ بمرحلة مفصلية من تاريخه تتطلب الوعي والحكمة".

وأوضح أن هذا البيان يأتي ردًا على "الرغبة التي أبداها مختلف الأطراف بطرح إسمي للتكليف وعلى رأسهم الرئيس الحريري للقول أنه بعد ثلاثين يومًا على وجود الناس في الشارع للمطالبة بأبسط حقوقهم المهدورة ان الوضع لم يعد يحتمل الانتظار ولا المراوغة ولا المشاورات الإضافية".

وتابع "إنني أشكر رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري وكل من اقترح اسمي، لتشكيل الحكومة العتيدة، الا انني ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين تمكنّها من اتخاذ اجراءات انقاذية فورية تضع حدًا للتدهور الإقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع".

وأضاف "بناء على ذلك.. أطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد. حمى الله لبنان والشعب اللبناني وشبابه."
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زعيم حزب الله يطلق أغرب تصريحاته.. وهذا ما قاله

هل يتولى سعد الحريري تشكيل حكومة لبنان مجددا..تعرف على آخر التطورات

توافق مبدئي بين القوى السياسية اللبنانية على رئيس الحكومة الجديدة.. تعرف عليه

مابين الرفض والتوافق هل يفوز الصفدي برئاسة حكومة لبنان

محمد الصفدي ..حكاية زوج وزيرة في حكومة الحريري مرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

جبران باسيل: الصفدي موافق على رئاسة الحكومة اللبنانية في هذه الحالة

ترشيحاتنا

بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

هل الديك يرى الملائكة والحمير تشاهد الشياطين؟ .. الأزهر يجيب

اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا

أرقام الضحايا من كوافير.. ننشر تحريات المباحث حول عصابة خطف واغتصاب فتيات الليل بـ الجيزة

مين الاجمل .. حلا شيحة ودرة يخطفان الأنظار فى عيد ميلاد خالد سليم.. صور

بعد هاشتاج #اخرسي_ياشيرين.. حقيقة غياب شيرين عبدالوهاب عن الغناء .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

مين الاجمل .. حلا شيحة ودرة يخطفان الأنظار فى عيد ميلاد خالد سليم.. صور

مين أحلى .. ملك وليلى أحمد زاهر بفساتين جذابة فى إحدى المناسبات.. صور