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محافظات

نوة المكنسة.. أمطار متوسطة على الإسكندرية ورفع حالة الطوارئ

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:23 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
شهدت الإسكندرية، هطول أمطار ما بين متوسطة وخفيفة على أحياء المدينة الساحلية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع أول أيام نوة "المكنسة".

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حالة الطوارئ للتعامل مع أي تداعيات متوقعة للنوة حيث دفعت بعدد من سيارات النافوري وشفط المياه.

من جانبه، أعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم دون تأثير لارتفاع أمواج البحر.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذي يعمل علي مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.
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