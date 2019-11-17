مبدأ ولا موضة.. ظهور المذيعات بالنقاب يثير جدلا و«منى الطوير» ليست الأولى .. فيديو

لم تكن المذيعة السعودية منى الطوير التي ظهرت بالنقاب على قناة الحدث اليوم منذ أيام هي الأولى التي تظهر بالنقاب من خلال نفس الشاشة أثناء تقديم أحد البرامج.



منى الطوير هي مذيعة سعودية انضمت لقناة الحدث اليوم مؤخرا لتقديم برنامج "قهوة عربي" الذي قالت عنه إنه سيهتم بالشأن العربي في محاولة منها لاستقطاب جمهور عربي للبرنامج.







المذيعة منال الأغا، احترفت الظهور في أشكال وبأساليب متعددة لـ لفت الانتباه إليها على قناة الحدث اليوم، واشتهرت بمشهدها الشهير حين قصت أطراف شعرها - أو كما تبين بعد ذلك "الباروكة _ حدادا على شهداء مصر.

وأثار ظهور منى الطوير جدلا واسعا ليفتح باب التساؤلات حول وجود قوانين تمنع ظهور المنتقبات على الشاشة من عدمها، ومعايير الظهور وهل يشترط وضوح الشخصية من خلال الملامح للتعامل مع الجماهير.

واعتبر المتابعون أن ظهور منى الطوير المنتقبة على قناة مصرية، حدثا ملفتا حيث أنه الظهور الاول من نوعه، فيما قال آخرون إنه لا يراد منه سوى جذب الانتباه نحو القناة فقط متوقعين عدم استمرار البرنامج.

ظهرت الأغا ذات مرة مرتدية النقاب في بداية برنامجها مهنئة المسيحيين بأعياد الكريسماس، ثم لفتت إلى قرار إدارة الجامعة الأمريكية بحظر النقاب، وعلقت قائلة أن النقاب حرية شخصية وكل من يطالب بحظره لا يحترم أي حرية شخصية ولا مظاهر عقائدية، ومبرراتهم غير منطقية وحجتهم ضعيفة.





وقالت الأغا إنها ضد النقاب كـ فكرة ويضايقها نظرة المنتقبة لنفسها بأنها عورة، لكنها لا تستطيع رفض أو منع المنتقبات، كما انتقدت كل من يحاول إلصاق فكرة التخلف أو التأخر بالنقاب.





نقاب دينا الطواب على 3 فضائيات





المذيعة منى الطواب أشهر الأسماء التي ارتبط ظهورها بالنقاب حيث عملت في قنوات عدة منها الصحة والجمال وقناة الرافدين وقناة مصر البلد متمسكة بظهورها بالنقاب.





حديث دينا الطواب عن النقاب جاء مدافعا عن الفكرة على الرغم من أنها نفت اعتناقها فرضية النقاب، قائلة أنها تواجه انتقادات عدة على ظهورها بالنقاب لكنها تستعجب من ذلك الأمر.





وقالت في معرض دفاعها عن فكرة الظهور بالنقاب من خلال تقديم برنامج "لوحة شرف" على قناة الرافدين «كنت بلبس ميني جيب وضيق قبل كدة ومحدش كان بيعترض».





تعليقات الجمهور





تنوعت تعليقات الجماهير على السوشيال ميديا بين ميد ومعارض، حيث قال بعضهم إن الموضوع برمته حرية شخصية وأن المشاهد له الخيار إذا قبل ذلك فليشاهد البرنامج أو يتحول عنه إذا أراد.





أمام ملخص ردود المعارضين فتمثلت في أن وجه المذيعة هو المعبر الأول عن ملامحها وقد تصل رسائل الى المشاهدين من خلال اإطلالة والتعبير وليس الكلام أو الصوت فقط، وهو ما يتنافى مع فكرة التواصل المباشر والفعلي.