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حوادث

حبس فطوطة 4 أيام على ذمة النحقيق لإثارته الرعب في المنزلة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:01 ص
كلبش
كلبش
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قرّرت نيابة المنزلة حبس عاطل، تسبب في حالة رعب وذعر بالمنزلة، وتعدى على طفل، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط عاطل عقب قيامه بالتعدى على طفل صغير، وإثارة الرعب والذعر بين المواطنين بقرية الطوابرة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بتداول فيديوهات لشخص يعتدى على طفل بقرية الطوابرة التابعة لمركز شرطة المنزلة، ويقوم بإرهاب المواطنين.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة العميد احمد العجوز، رئيس فرع البحث الجنائي، لشمال الدقهلية وضباط مباحث مركز المنزلة، تبين أن وراء الواقعة شخص يدعى "فطوطة" ومعروف عنه البلطجة وإثارة الشغب.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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