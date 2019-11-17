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توك شو

تعرف على صندوق مصر السيادي في إدارة أصول الدولة غير المستغلة.. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:31 م
الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم السيد مدير
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قسم التوك شو
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادى يعمل على إدارة أصول الدولة غير المستغلة، موضحًا أن الحكومة وبعض المحافظات فى مصر لديها أصول كثيرة جدا غير مستغلة من أراضٍ ومبانٍ وشركات.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "قناة مصر الأولى"، أن وظيفة الصندوق السيادى إعادة التسويق والترويج من جديد بالتعاون مع الصناديق السيادية فى الدول العربية والأوروبية لتحقيق عائد من خلال كل الشركات فى القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية والعقارات والإنشاءات والكهرباء والاتصالات والتكنولوجيا.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أنه لابد من استغلال المشروعات والأصول التى تمتلكها الشركات والأراضي غير المستغلة، موضحا أن الصندوق خلال الـ 3 أسابيع الماضية بدأ تخطيطا استراتيجيا، ففى خلال سنين نتجاوز رأس المال الخاص به.

وتابع: "من أول لحظة للصندوق تم الاستحواذ على 30% من محطات الكهرباء "سيمنز"، فبعد تعاقد محطة "سيمنز" مع مصر بدأت 3 محطات كهربائية بالعمل بقيمة تقدر بـ 9 مليارات دولار، وبدأت الدولة أخذ الـ 3 محطات وتدفعها بخدم الدين بواسطة تمويل ودفع قرض عليها".
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