مثل المطاعم.. طريقة تحضير شاورما الدجاج

اطفالك يعشقون تناول الشاورما يمكنك تحضيرها فى المنزل مثل المطاعم على طريقة الشيف إلهام فتحى
المقادير لتحضير الشاورما
3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم
1 مكعب مرقة فراخ مفروك
1 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم
1/2 ملعقة صغيرة ملح وفلفل (أو حسب الرغبة)
2 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة بهارات
2 ملعقة كبيرة خل
1/2 كيلو صدور فراخ
طريقة التحضير
قطعى الفراخ إلى شرائح طوليه وفي إناء أضيفي البصل المفروم ومكعبات الطماطم واتركيهم فى الثلاجة لمدة ساعتين.
المقادير لتحضير الشاورما
3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم
1 مكعب مرقة فراخ مفروك
1 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم
1/2 ملعقة صغيرة ملح وفلفل (أو حسب الرغبة)
2 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة بهارات
2 ملعقة كبيرة خل
1/2 كيلو صدور فراخ
طريقة التحضير
قطعى الفراخ إلى شرائح طوليه وفي إناء أضيفي البصل المفروم ومكعبات الطماطم واتركيهم فى الثلاجة لمدة ساعتين.
في إناء على النار ضعى شرائح الدجاج لمدة 20 دقيقة بعد نضج الفراخ، أضيفي البقدونس وقدميها ساخنة في ساندويتشات