مثل المطاعم.. طريقة تحضير شاورما الدجاج

في إناء على النار ضعى شرائح الدجاج لمدة 20 دقيقة بعد نضج الفراخ، أضيفي البقدونس وقدميها ساخنة في ساندويتشات

اطفالك يعشقون تناول الشاورما يمكنك تحضيرها فى المنزل مثل المطاعم على طريقة الشيف إلهام فتحىالمقادير لتحضير الشاورما3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم1 مكعب مرقة فراخ مفروك1 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم1/2 ملعقة صغيرة ملح وفلفل (أو حسب الرغبة)2 ملعقة كبيرة زيت1 ملعقة صغيرة بهارات2 ملعقة كبيرة خل1/2 كيلو صدور فراخطريقة التحضيرقطعى الفراخ إلى شرائح طوليه وفي إناء أضيفي البصل المفروم ومكعبات الطماطم واتركيهم فى الثلاجة لمدة ساعتين.