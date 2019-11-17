ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مثل المطاعم.. طريقة تحضير شاورما الدجاج

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:49 م
شاورما
شاورما
Advertisements
لمياء الياسين
اطفالك يعشقون تناول الشاورما يمكنك تحضيرها فى المنزل مثل المطاعم على طريقة الشيف إلهام فتحى

المقادير لتحضير الشاورما

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم
1 مكعب مرقة فراخ مفروك
1 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم
1/2 ملعقة صغيرة ملح وفلفل (أو حسب الرغبة)
2 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة بهارات
2 ملعقة كبيرة خل
1/2 كيلو صدور فراخ

طريقة التحضير
قطعى الفراخ إلى شرائح طوليه وفي إناء أضيفي البصل المفروم ومكعبات الطماطم واتركيهم فى الثلاجة لمدة ساعتين.
في إناء على النار ضعى شرائح الدجاج لمدة 20 دقيقة بعد نضج الفراخ، أضيفي البقدونس وقدميها ساخنة في ساندويتشات
AdvertisementS

ترشيحاتنا

برشلونة: أبلغنا سواريز بضم مهاجم جديد

3 مهاجمين على رادار ليفربول لتعويض غياب محمد صلاح

بعد التعادل أمام كينيا.. تعديلات حسام البدري على تشكيل منتخب مصر

موقع إماراتي: صاعقة جوية تضرب طائرة مصرية.. ومصر للطيران تكشف أصل الحكاية

سعر الذهب اليوم الأحد 17-11-2019 في مصر

مرتضى منصور يعقد جلسة مع والد محمود البنا.. ويؤكد: سأفجر مفاجآت والحق لن يضيع .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكرار نفس الستايل.. أنغام بإطلالات متشابهة من المصمم زياد نكد

بـ 9 ملايين لايك.. بيونسيه تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

الهلال السعودي يطير إلى طوكيو