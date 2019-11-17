وصفة طبيعية لعلاج آلام عرق النسا بأسرع وقت

آلام عرق النسا في الظهر ومنطقتي الساقين والأرداف تشكل لك الكثير من الإزعاج إليك طريقة تحضير وصفة سريعه آلام عرق النسا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



مقادير الوصفة ..



٢ ملعقة من مسحوق الزنجبيل

٥ ملاعق من عصير الليمون

٣ ملاعق من زيت السمسم



طريقة تطبيق الوصفة ..



فى وعاء أمزجى المكونات وقومى بتطبيقها وخلطهم جيدًا حتى تتكون لديك عجينة متماسكة وطبقي الوصفة على المنطقة المصابة وأتركيها لبضع دقائق مرتين يوميًا؛ حتى تلاحظي تحسن وإزالة الألم.