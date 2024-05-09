المقاومة العراقية تستهدف منصة لوياثان الغازية الصـ.هيونية

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها منصة لوياثان الغازية الصـ.هيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسيّر.

وفي وقت سابق؛ فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق إستهداف قاعدة اليفالط الصهيونية بالاراضي المحتلــــة مساء اليوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت في بيان لها علي أن المقاومة الإسلامية مستمرة في دكّ معاقل الأعداء .

وكانت المليشيات المسلحة في العراق أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، استهداف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية في بئر السبع بواسطة الطائرات المسيرة.

وقالت المقاومة الإسلامية العراقية، في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردّاً على الم.جازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة نيفاتيم الصهيونية في بئر السبع بأراضينا المحتلة فجر اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسير".