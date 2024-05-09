السياسة بوسائل أخرى.. خبير عسكري يحلل مفهوم الحرب

قال اللواء الدكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ الحرب علم معقد لا يختص بالقوات المسلحة فقط، مشيرًا إلى أنه يجب على الجميع، عسكريين أو مدنيين دراسة الحرب.

وأضاف "الحلبي"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ السياسيين والاقتصاديين وعلم الاجتماع باختلاف أفرعه عملوا على دراسة الحرب، مشيرًا إلى أن كارل كلاوزفيتز أشهر الخبراء العسكريين قال إن الحرب هي السياسة بوسائل أخرى.

وتابع مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية: "الحرب ليس عمل القوات المسلحة فقط، فالدولة تحارب، والقوات المسلحة تقوم بالعمل العسكري، بالإضافة إلى حدوث تغير كبير في أشكال الحروب والصراعات، والحروب تؤثر على القطاعات المدنية في الدولة".

وأشار، إلى أن الحرب التقليدية من أنواع الحروب، وتحدث بين قوات نظامية وتهدف إلى تدمير القوات المسلحة للدولة المستهدفة ثم احتلال الدولة عبر القطاع المدني، وهذا النوع من الحروب أصبح مكلفا بشكل كبير.