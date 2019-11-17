سفير واشنطن بالقاهرة جوناثان كوهين يقدم أوراق اعتماده للخارجية

أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، وصول سفير الولايات المتحدة الجديد إلى مصر جوناثان كوهين، إلى القاهرة.



وتقدّم السفير كوهين بأورق اعتماده إلى وزارة الخارجية المصرية في 17 نوفمبر 2019.



وكان السفير جوناثان كوهين قد حلف اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى جمهورية مصر العربية في 14 نوفمبر 2019، شغل منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالإنابه في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019 ، ذلك عقب أن شغل منصب نائب مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة.



وشغل السفير كوهين سابقًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا.



كما خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق.



وشغل كوهين أيضًا منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك.



وشغل أيضًا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار للشئون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.



والتحق كوهين بوزارة الخارجية الأمريكية كضابط في الخدمة الخارجية منذ عام 1986، وشملت المهام التي خدم من خلالها: مستشار سياسي لعملية المراقبة الشمالية من سفارة الولايات المتحدة في تركيا، وعدة مناصب مختلفة في العراق بما في ذلك المستشار السياسي لمكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في الشمال وإربيل وعضو فريق حكومة سلطة التحالف المؤقتة، موظف سياسي في السفارة الأمريكية في السويد، ومسئول الاتصال بالرئاسة البلغارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ومساعد تنفيذي لرئيس البعثة الدبلوماسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة وكمسؤول مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الخارجية الأمريكية ومسئول مكتب الناتو/البوسنة ومسئول ضمن فريق الأمانة العامة والتنسيق لزيارات وزراء الخارجية بيكر وإيجلبرج وكريستوفر.



وفي وقت سابق من حياته المهنية عمل كوهين منسقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئول اقتصادي في الضفة الغربية في القنصلية الأمريكية العامة في القدس ومسئول الشئون القنصلية / اللاجئين في سفارة الولايات المتحدة في تايلاند.



حصل السفير چوناثان كوهين على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وشهادة في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون عام 1985، ثم التحق بالجامعة العبرية في القدس ضمن منحة من الحكومة الإسرائيلية في 1985-1986؛ وحصل على درجة الماچستير في برامج الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون عام 1986.



للسفير كوهين وزوجته ليديا كوهين ابنتان وقد نشأ في مدينة لاجونا بيتش، كاليفورنيا، يجيد التحدث بالفرنسية والسويدية والإيطالية، والعبرية بدرجة أقل ويدرس اللغة العربية، ويهوى ممارسة رياضة العدو والتزلج، كما إنه لاعب رجبي وكرة قدم سابق.