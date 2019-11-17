المنشآت الفندقية: لا نؤيد تسعير الخدمة دون رفع كفاءة الغرف والعنصر البشرى

عقدت غرفة المنشأت السياحية اليوم مؤتمرا صحفيا برئاسة ماجد فوزى وحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك بإحدى فنادق القاهرة.

قال ماجد فوزى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشأت السياحية خلال كلمتة فى المؤتمر الصحفى أننا نهدف إلى رفع كفاءة المنتج السياحى المصرى

والعنصر البشرى، مشيرا إلى أن الغرفة تؤيد عدم تطبيق سياسة تسعير الفنادق بدون الارتقاء بالمستوى المهنى والبنية التحتية.



