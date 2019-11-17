السياحة: ساهمنا بنسبة 20% من قيمة دعم التدريب للعاملين بالقطاع السياحى

قالت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب أن هناك نوعان لتدريب العمالة السياحية عبر التنسيق مع برنامج TEVT و الغرف السياحية مؤكدة اننا فى صدد انتظار منحة كبيرة لتوفير مزيد من فرص التدريب.





وأضافت سها خلال كلمة لها فى المؤتمر الصحفى المنعقد الان لغرفة المنشآت الفندقية باحدى فنادق القاهرة أن صندوق السياحة يساهم بنسة ٢٠% بواقع ٦ ملايين من أجل تدريب العاملين بالقطاع السياحى.



