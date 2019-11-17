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أخبار البلد

السياحة: ساهمنا بنسبة 20% من قيمة دعم التدريب للعاملين بالقطاع السياحى

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:19 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
قالت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب أن هناك نوعان لتدريب العمالة السياحية عبر التنسيق مع برنامج TEVT و الغرف السياحية مؤكدة اننا فى صدد انتظار منحة كبيرة لتوفير مزيد من فرص التدريب.

وأضافت سها خلال كلمة لها فى المؤتمر الصحفى المنعقد الان لغرفة المنشآت الفندقية باحدى فنادق القاهرة أن صندوق السياحة يساهم بنسة ٢٠% بواقع ٦ ملايين من أجل تدريب العاملين بالقطاع السياحى.

من جانبة قال ماجد فوزى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية تدعم غرفة الفنادق برامج التدريب ب ١١ مليونا، لافتا إلى أن أعداد المتدربين بنهاية العام الحالى سيصل إلى ٥ آلاف متدرب كما نستهدف ٨ آلاف متدرب.
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