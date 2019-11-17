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تعليم

النظام الإلكتروني .. ماذا فعلت جامعة الأزهر في استراتيجية التحول الورقي؟

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:02 م
ماذا فعلت جامعة الأزهر
ماذا فعلت جامعة الأزهر في استراتيجية التحول الورقي؟
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محمد شحتة
أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة تسعى جاهدة لتنفيذ استراتيجية التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني بتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

وقال عامر، إن هناك توجيهات لجميع الكليات بضرورة العمل على تنفيذ هذه الإستراتيجية وتوفير المقومات لها، وإعلام الجامعة بما ينقصها من متطلبات حتى يتم توفيره للكليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

مقررات إلكترونية
وأضاف، أن الجامعة بالفعل أعدت مقررات إلكترونية لبعض الكليات وتم نشرها على بوابة جامعة الأزهر الإلكترونية، كما نفذ عدد من الكليات لنظام الامتحان الإلكتروني والتصحيح الإلكتروني.

تدريب الأساتذة
تم عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، للتدريب على الآليات الخاصة بالتصحيح الالكترونى، حيث إن النظام الجديد له عدد من المميزات، خاصة أنه يتماشى مع نظام البابل شيت مع النظام المطور للتعليم ما قبل الجامعى والتي تحقق عدالة التصحيح، وكذلك عمل ورش عمل للطلاب والطالبات لتدريبهم على كيفية الإجابة على الامتحانات الإلكترونية وطريقة الأسئلة التي ترد إليهم في الامتحان.

كليات طبقت التصحيح الإلكتروني
طبق عدد من كليات جامعة الأزهر نظام التصحيح الإلكتروني في بعض المواد: وهي هندسة بنات بالقاهرة، وعلوم بنين بالقاهرة، والدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة، وأصول الدين بالمنوفية، والتجارة بنات بتفهنا الأشراف، وكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، والدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية.

الامتحان الإلكتروني
الامتحان الإلكتروني في جامعة الأزهر تم تطبيقه في كلية الهندسة بقسم النظم والمعلومات وكذلك كلية العلوم في بعض مقرراتها، ومعلوم أن الامتحان الإلكتروني يحتاج لتوفر الأجهزة والمقومات اللازمة له من خلال المعامل وأجهزة الكمبيوتر والتي تساعد في نجاحه على أكمل وجه.

امتحان البابل شيت
نفّذت كلية التجارة بنات بالقاهرة أول تجربة لها بشكل كامل للامتحان بطريقة البابل شيت، في امتحانات منتصف الفصل الدراسي، التي عقدت صباح اليوم لطلاب الفرق الدراسية الأولى والثانية والثالثة بشعبة اللغة الإنجليزية.

تجلس الطالبات في لجان الامتحان وكل طالبة معها أسئلة غير المجاورة لها، فضلًا عن أن لكل سؤال وقت محدد للإجابة عنه ما يساعد في تقليل نسبة الغش واختفاء التظلمات لأن التصحيح يكون إلكترونيًا، كما أنه يتم تمثيل المنهج بشكل كامل فى الامتحان إضافة إلى أنه يقيس مستوى ما فهمه الطالب وليس ما حفظه.
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