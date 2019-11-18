الإعلاميين على السوشيال ميديا.. ريهام سعيد تدعم أحمد فهمي .. وأسما شريف منير توجه رسالة لمنتقديها وتطلب الدعاء لهيثم أحمد زكي.. ورضوى الشربيني للفتيات: ما تقلبيش قطة في حبك

أسما شريف منير تطلب الدعاء لـ هيثم أحمد زكى

رضوى الشربيني للفتيات : متقلبيش فى حبك قطة

أسما شريف منير توجه رسالة نارية جديدة لـ منتقديها



تناول عدد من الإعلاميين بعض القضايا الهامة عبر السوشيال ميديا ويرصد التقرير الآتي أهم تلك القضايا .



نشرت الإعلامية أسما شريف منير، عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الخاص بها، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى "إستورى" .



وعلّقت على الصورة قائلًة: "افتكروه فى صلاتكم".



تداول رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول ميراث الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ونشرت إحدى الصفحات خبرا عن وجود صراع بين أسرته على ميراثه، وأن الراحل كتب وصيته بأنه تبرع بكامل ثروته لإحدى دور الأيتام.



وادّعت احدى الصفحات أن عمات الراحل هيثم اقتحموا شقته في بيفرلي هيلز، واستولوا عليها، وأن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي تصدى لهم وطلب الشرطة



كما نشرت الإعلامية أسما شريف منير ، عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الخاص بها ، صورة مدون عليها :"لست ملزمًا بتصديقى ، ولست ملزمًا بإقناعك لكننا ملزمون جمبعًا بالود الذى لايفسده خلاف"



وعلقت أسما على الصورة قائلًة :"حقيقة" ، وذلك ردا على هجوم المتابعين لها وسبها بسبب تصريحاتها وإهانتها لفتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي.



وكانت قد تعرضت الإعلامية أسما شريف منير، للهجوم مجددا من قبل متابعيها على حسابها الشخصي على موقع انستجرام لتداول الصور بسبب تصريحاتها وإهانتها لفتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي.



ولاقت أسما وابلا من الإهانات والشتائم لها مجددا قال أحد المتابعين: "صراحة وحق الله انتي تستاهلي".



و نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها خلال إحدى حلقات البرنامج.



وعلقت على الفيديو قائلة: "ما تقلبيش قطه فىً حبك ليه".



وانهالت التعليقات على الفيديو كالتالى:



برافو عليكي

إذا هو مش مهتم مفيش حاجة هتخليه يهتم بالإجبار

كلامك حكم



يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على قناة سى بى سى سفرة.



كما اعادت الإعلامية ريهام سعيد، نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، من إحدى حلقات برنامجها " صبايا الخير" أثناء وجودها فى فلسطين.



وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلًة: "تحيا فلسطين، كوني قوية يا فلسطين".



كانت ريهام سعيد أعلنت إعتزالها الإعلام والتمثيل بعد قضية السمنة، وقررت الاتجاه لمجال جديد وخرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية.



و نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ملصقا لدعم الفنان أحمد فهمى فى أزمته الأخيرة.



وتضمن منشور ريهام سعيد: "أحمد فهمى خط أصفر .. اجدع وارجل البشر متضامن معك يا نجم".



وعلقت ريهام سعيد قائلة: "والله الي بيحصل ده مهزله. كل الفنانين والإعلاميين لازم يقفوا للجريده دي . والله الناس اتجننت".



يذكر أن الفنان أحمد فهمى تعرض لهجوم كبير من إحدى الصحف الشهيرة خلال الأيام الماضية، وأثارت الواقعة جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقام عدد كبير من الفنانين بدعم أحمد فهمى.