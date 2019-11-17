ياسر رزق: مختار جمعة تقدم الصفوف في مواجهة الإخوان.. ولا يمكن المزايدة عليه.. فيديو



وأوضح رزق أن عددًا لا بأس به، لا يقل عن 10 وزراء، سينالهم التغيير الوزاري القادم.



وأشار إلى أن وزير التموين من القلة السياسية في الحكومة الحالية، وبرلماني قديم وكان وزيرا للتضامن في عهد مبارك، ولكن هناك خطأ جسيم فعله فيما يتعلق ببطاقات التموين.

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن هناك ملاحظات على مستوى المحافظين، وعدد كبير من الوزراء.وأضاف رزق خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» ، أن هناك وزراء على مستوى رفيع مثل، وزراء، الكهرباء والأوقاف والتخطيط ورئيس الوزراء.وتابع أن وزير الأوقاف كان في مقدمة الصفوف في المعركة مع الإخوان، وكان واضحًا، ولا يمكن المزايدة عليه.