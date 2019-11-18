مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.





وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:





ضبط (1002) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط مسئول عن شركة للصناعات الخفيفة بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (32,588) طن من السلع الغذائية "أسماك جمبرى– عصائر– زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر – معبأة دخل تنكات وعبوات مدون عليها بيانات سهلة المحو والإزالة لتدوين بيانات أخرى تمهيدًا لطرحها بالأسواق.





كما تم ضبط مسئول مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم الوراق (بمحافظة الجيزة) لحيازته (122500) قطعة من السلع الغذائية "الكيك– الشيكولاتة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها معبأة داخل عبوات مدون عليها "أوَّلية" لإعادة تعبئتها ببيانات وهمية وطرحها للبيع للجمهور.

ضبط مسئول ثلاجة لحفظ وتجميد الخضروات بدائرة قسم شرطة العامرية ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (21,100) طن "خضراوات مجمدة" منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإعادة تعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية لطرحها بالأسواق.





فيما تم ضبط مدير مسئول عن مخزن لتجارة الأدوية تابع لإحدى الصيدليات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول (بمحافظة القاهرة) لحيازته عدد (170600) عبوة وقرص من المكملات الغذائية والمنشطات غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر "مهربة جمركيًا" ، وكذا عدد (12000) عبوة وقرص من الأدوية المخدرة "الخاص بعلاج الصرع والأمراض النفسية" المدرجة بقانون المخدرات لطرحها للبيع للجمهور.



